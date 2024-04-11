Яку підтримку отримає Україна

Литва готова передати Україні спеціальне обладнання, яке допоможе відновити пошкоджену від атак росіян енергетичну інфраструктуру. Йдеться про частини закритих литовських ТЕЦ.

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Дайнюс Крейвіс Міністр енергетики Литви Ми дамо все, що їм потрібно. На 80 відсотків у Харкові зруйновано всю мережу – і тепло, і електроенергію. Якщо ми не допоможемо, то до зими українці не зможуть відновити мережу, буде дуже важко.

Для передачі взято обладнання з Вільнюської ТЕЦ та Ігналинської АЕС. Також Україна отримає інструменти зі складів енергетичних компаній і великий трансформатор на 30 кіловатів.

Як буде змінюватись українська енергосистема

Українська енергосистема зазнала значних пошкоджень внаслідок атак росіян. Тепер для її відновлення необхідно залучити значний ресурс.

Голова Укренерго Володимир Кудрицький вважає, що єдиним виходом для захисту енергосистеми є її рівномірний розподіл по всій території України. Завдяки цьому, навіть при масованих атаках, ворогу кардинальних уражень досягнути не вдасться.