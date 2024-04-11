Парламент схвалив постанову
Парламент схвалив постанову, яка зобовʼязує уряд схвалити постанову про 70 тисяч гривень для тих військовослужбовців, хто перебуває на передовій та виконує бойові завдання.
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Щобільше, як стало відомо, незабаром буде внесено законопроєкт про ротацію.
Виплати військовослужбовцям у 2024 році
Водночас грошове забезпечення поділяють ще на дві частини:
- основне грошове забезпечення – воно охоплює посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавку за вислугу років;
- додаткове грошове забезпечення – надбавки за особливості проходження служби.
Водночас розміри грошового забезпечення для військовослужбовців залишаться на рівні 2023 року.