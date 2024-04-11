Парламент схвалив постанову

Парламент схвалив постанову, яка зобовʼязує уряд схвалити постанову про 70 тисяч гривень для тих військовослужбовців, хто перебуває на передовій та виконує бойові завдання.

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Щобільше, як стало відомо, незабаром буде внесено законопроєкт про ротацію.

Виплати військовослужбовцям у 2024 році

Водночас грошове забезпечення поділяють ще на дві частини:

  • основне грошове забезпечення – воно охоплює посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавку за вислугу років;
  • додаткове грошове забезпечення – надбавки за особливості проходження служби.

Водночас розміри грошового забезпечення для військовослужбовців залишаться на рівні 2023 року.

Скільки грошей уряд виділив на армію

Як повідомляють у Кабміні, на пріоритетний сектор оборони та безпеки виділено 1 трильйон 692 мільярди гривень. Ця сума становить 22,1% ВВП країни. Крім того, на підтримку ветеранів спрямовано порівняно з минулим роком удвічі більше – майже 15 мільярдів гривень.