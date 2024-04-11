Парламент схвалив постанову

Парламент схвалив постанову, яка зобовʼязує уряд схвалити постанову про 70 тисяч гривень для тих військовослужбовців, хто перебуває на передовій та виконує бойові завдання.

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Щобільше, як стало відомо, незабаром буде внесено законопроєкт про ротацію.

Нагадаємо! Виплати військовослужбовців на період дії воєнного стану складаються з двох частин: щомісячне грошове забезпечення та додаткова винагорода, а це надбавки у розмірі 30, 50 і 100 тисяч гривень.

Виплати військовослужбовцям у 2024 році

Водночас грошове забезпечення поділяють ще на дві частини:

основне грошове забезпечення – воно охоплює посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавку за вислугу років;

– воно охоплює посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавку за вислугу років; додаткове грошове забезпечення – надбавки за особливості проходження служби.

Зауважте! Як повідомив BBC заступник міністра оборони України Юрій Джигир, у 2024 році на виплати військовослужбовцям виділять 751,3 мільярда гривень.

Водночас розміри грошового забезпечення для військовослужбовців залишаться на рівні 2023 року.