Парламент одобрил постановление

Парламент принял постановление, которое обязывает правительство принять постановление о 70 тысячах гривен для тех военнослужащих, кто находится на передовой и выполняет боевые задачи.

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Более того, как стало известно, вскоре будет внесен законопроект о ротации.

Выплаты военнослужащим в 2024 году

В то же время денежное обеспечение разделяют еще на две части:

  • основное денежное обеспечение – оно охватывает должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет;
  • дополнительное денежное обеспечение – надбавки за особенности прохождения службы.

При этом, размеры денежного обеспечения для военнослужащих останутся на уровне 2023 года.

Сколько денег правительство выделило на армию

Как сообщают в Кабмине, на приоритетный сектор обороны и безопасности выделено 1 триллион 692 миллиарда гривен. Эта сумма составляет 22,1% ВВП страны. Кроме того, на поддержку ветеранов направлено по сравнению с прошлым годом вдвое больше – почти 15 миллиардов гривен.