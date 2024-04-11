Парламент одобрил постановление

Парламент принял постановление, которое обязывает правительство принять постановление о 70 тысячах гривен для тех военнослужащих, кто находится на передовой и выполняет боевые задачи.

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Более того, как стало известно, вскоре будет внесен законопроект о ротации.

Напомним! Выплаты военнослужащих на период действия военного положения состоят из двух частей: ежемесячное денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение, а это надбавки в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен.

Выплаты военнослужащим в 2024 году

В то же время денежное обеспечение разделяют еще на две части:

основное денежное обеспечение – оно охватывает должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет;

– оно охватывает должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет; дополнительное денежное обеспечение – надбавки за особенности прохождения службы.

Обратите внимание! Как сообщил BBC заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир, в 2024 году на выплаты военнослужащим выделят 751,3 миллиарда гривен.

При этом, размеры денежного обеспечения для военнослужащих останутся на уровне 2023 года.