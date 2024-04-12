Власне, саме децентралізацію вважають виходом із ситуації. Великі енергооб'єкти стають мішенню під час атак, а от велику кількість малих об'єктів уразити значно складніше.

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Є три шляхи, як захиститися: деталі від прем'єра

Пріоритетний напрямок роботи Уряду та головний виклик зараз – це енергетика. Ворог задіяв величезну кількість ресурсів, аби зруйнувати українську енергосистему,

– сказав Шмигаль.

Що робить Україна, щоб захистити енергетику:

Швидко проводить ремонти (вони тривають 24/7), відновлює об'єкти генерації та розподілу. Була розмова з послами G7, є підтримка Литви, яка передає дуже потрібне обладнання, зокрема для наших ТЕЦ.

Стосовно децентралізації енергосистеми, то вже є понад 120 малих когенераційних установок. Співпрацю з партнерами активізують на регіональному рівні.

Держава посилює ППО: уряд ухвалив рішення, яке дозволить профінансувати закупівлю РЕБ для об'єктів критичної інфраструктури.

Зеленський заявив, що потрібна розбудова децентралізованої генерації енергії

"Ми про це не тільки говоримо – втілювати все в життя потрібно дуже швидко. Причому і на рівні громад, і на рівні загальнодержавному. Обговорюємо, як це може і має бути зроблено, але це можна зробити тільки в єдності з кожним з вас", – сказав президент.

Чи був ефективним захист енергетики, яким Україна займалася доти

Трипільська ТЕС була захищена від дронів і уламків ракет, але не від прямого влучання. Це визнали в самій компанії.

І це викликало певне невдоволення, мовляв, держава погано підготувалася до атак. Але не все так просто: нині Росія цілить саме по об'єктах генерації. А Україна вибудувала захист транформаторів. Плюс варто розуміти, що об'єкти генерації величезні, тож захистити їх фізично непросто.

Дмитро Кулеба переконаний, що прикрити енергооб'єкти можна за допомогою систем Patriot. А глава Укренерго Володимир Кудрицький вважає, що українську енергосистему врятує децентралізація.