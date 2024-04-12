Упреки о "зраде" – популизм и демагогия

Вот мне интересно, те люди, что так кричат, как себе представляют защитные сооружения Трипольской ТЭС? Это же на уровне Саркофага над Чернобылем. Вы действительно ждали, что будут строиться такие защитные сооружения?

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Россия зимой 2022 года била по энергетике. Но не по производственным мощностям, а по трансформаторам. Почему? Потому что более 50% генерирующих мощностей в Украине – это атомная энергетика. Бить по атомным станциям даже россияне не решились.

Они пошли путем атак на саму систему, пытаясь разрушить ее, и таким образом "выключить" Украину, которая бы сохранила при этом львиную долю генерирующих мощностей.

И как защитить трансформатор еще можно представить, особенно от "Шахедов". Скорее всего Украина пошла именно этим путем – защиты системы, то есть трансформаторов. Пока у нас не было ударов, которые бы позволили сделать вывод, хорошо была сделана та работа, или плохо.

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Но невозможно построить никакие защитные сооружения для защиты крупных генерирующих объектов. Просто невозможно. Поэтому упреки "чего вы не подготовились к ударам по объектам, размером с египетскую пирамиду", выглядят популизмом и демагогией.

Особенно когда основные поражения также объектов происходят баллистическими ракетами, перехватывать которые украинское ПВО умеет только определенными системами, которые не разбросаны по всей стране.

Дискуссия что теперь делать и как подготовиться к периодам пикового потребления (зима плюс июль – август, когда будет жарко) вполне уместна. Так же как и попытки получить дополнительное ПВО на фоне российских ударов. Именно после атак зимой 2022 года по энергетической инфраструктуре мы получили первые Patriot. Именно на этом лучше сфокусироваться обществу, а не на очередных политизированных спорах.