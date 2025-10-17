Чиновники хотели обогатиться на две тысячи долларов. Об этом проинформировали в Государственном бюро расследований, передает 24 Канал.
Что известно о задержании должностных лиц ТЦК?
Сотрудники ГБР вместе с Нацполицией разоблачили схему, в которой участвовали заместитель руководителя одного из районных Территориальных центров комплектования и его сообщник из другого ТЦК.
Злоумышленники пытались нажиться на ветеране, который вернулся домой после службы на Харьковщине. Вместо того, чтобы просто выполнить свою работу и оформить документы, чиновники прибегли к шантажу.
Так, один из них угрожал объявить ветерана в розыск и отправить обратно на фронт, если тот не заплатит. Второй же выступил в роли посредника, обещая "порешать" вопрос за деньги.
Задержание работников ТЦК за взяточничество / Фото ГБР
Правоохранители задержали обоих во время передачи взятки. Один из фигурантов, заместитель начальника ТЦК, пытался убежать на машине, выбрасывая полученные доллары прямо из окна, но далеко не заехал – его быстро остановили.
Сейчас обоим сообщили о подозрении за вымогательство и получение взятки (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Если вину докажут, им светит до 10 лет за решеткой. Сейчас до сих пор продолжается следствие.
Предыдущие дела ГБР
В Запорожье обнаружили масштабную коррупционную схему, которая позволила более полутора тысячам мужчин избежать мобилизации в 2024-2025 годах. Работники ТЦК и СП зарабатывали на уклонистах, снимая их с розыска за взятки.
В то же время в Киевской области четырем военнослужащим объявили подозрение из-за отказ выполнять боевой приказ. Они, несмотря на пригодность к службе, проигнорировали отправку в зону боевых действий.
Кроме того, в Донецкой области командира батальона разоблачили на махинациях с боевыми выплатами. Он незаконно начислял подчиненным надбавки за выполнение боевых задач, хотя те находились в тылу.