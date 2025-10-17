Чиновники хотели обогатиться на две тысячи долларов. Об этом проинформировали в Государственном бюро расследований, передает 24 Канал.

Что известно о задержании должностных лиц ТЦК?

Сотрудники ГБР вместе с Нацполицией разоблачили схему, в которой участвовали заместитель руководителя одного из районных Территориальных центров комплектования и его сообщник из другого ТЦК.

Злоумышленники пытались нажиться на ветеране, который вернулся домой после службы на Харьковщине. Вместо того, чтобы просто выполнить свою работу и оформить документы, чиновники прибегли к шантажу.

Так, один из них угрожал объявить ветерана в розыск и отправить обратно на фронт, если тот не заплатит. Второй же выступил в роли посредника, обещая "порешать" вопрос за деньги.

Задержание работников ТЦК за взяточничество / Фото ГБР

Правоохранители задержали обоих во время передачи взятки. Один из фигурантов, заместитель начальника ТЦК, пытался убежать на машине, выбрасывая полученные доллары прямо из окна, но далеко не заехал – его быстро остановили.

Сейчас обоим сообщили о подозрении за вымогательство и получение взятки (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Если вину докажут, им светит до 10 лет за решеткой. Сейчас до сих пор продолжается следствие.

