Следствие установило, что в 2023 году 3 военнослужащих батальона в течение 3 месяцев получали дополнительное денежное вознаграждение за якобы выполнение боевых задач в районе проведения боевых действий, хотя фактически находились в тылу, передает 24 Канал со ссылка на ГБР.

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Обворовал государство на миллион

Известно, что командир батальона лично выдавал заведомо ложные документы, на основании которых осуществлялось незаконное начисление вознаграждения.

Теперь военному инкриминируют злоупотребление служебным положением, внесение ложных сведений в официальные документы и выдача заведомо ложных официальных документов, что повлекло тяжкие последствия.

К слову, на Ровенщине ГБР сообщило о подозрении офицеру и двум военнослужащим, которые принудительно мобилизовали мужчину, удерживали его и избивали. Пострадавший получил легкие телесные повреждения. Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, что Государственное бюро расследований разоблачило масштабную коррупционную схему по хищению денег, выделенных на питание военных, организованную жителем Одессы. Среди поставленных продуктов были фальсификаты и товары с просроченным сроком годности.