В Украине разоблачили многоуровневую коррупционную схему

Коррупционную схему по хищению денег, выделенных на питание военных и курсантов Вооруженных сил, организовал житель Одессы, пишет 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Это произошло в январе 2024 года. Тогда мужчина создал два общества, которые были зарегистрированы на подконтрольных ему менеджеров.

Благодаря победе в тендерах предприятия получали право поставлять продукты питания для ВСУ,

– объяснили в бюро.

Далее организатор налаживал связи с военными чиновниками. Они же в свою очередь подавали в уполномоченные органы МО Украины завышенные или вообще не нужные заявки на продукты.

Во многих случаях в воинские части поставлялись товары ненадлежащего качества. Более того, среди них также были фальсификаты и продукты с истекшим сроком годности.

Часть средств участники организации использовали для дальнейшей преступной деятельности, а другую – распределяли между собой,

– сообщили в ГБР.

Важно! Установленные в результате такой деятельности убытки составляют почти 6 миллионов гривен.

Какое наказание грозит преступникам

Работники ГБР задокументировали все этапы противоправной деятельности и задержали всех участников преступной организации. Сейчас организатору и другим восьми участникам схемы сообщено о подозрении:

по статье 255 Уголовного кодекса Украины (создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней);

по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение или растрата имущества в особо

крупных размерах или организованной группой).

В частности санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним! В условиях военного положения любые махинации с продуктами для ВСУ является не только экономическим преступлением против государства, но и фактической диверсией против украинской армии.