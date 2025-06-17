В Україні викрили багаторівневу корупційну схему

Корупційну схему з розкрадання грошей, виділених на харчування військових та курсантів Збройних сил, організував мешканець Одеси, пише 24 Канал з посиланням на ДБР.

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Це відбулося у січні 2024 року. Тоді чоловік створив два товариства, які були зареєстровані на підконтрольних йому менеджерів.

Завдяки перемозі у тендерах підприємства отримували право постачати харчові продукти для ЗСУ,

– пояснили у бюро.

Далі організатор налагоджував зв’язки з військовими посадовцями. Вони ж своєю чергою подавали до уповноважених органів МО України завищені або взагалі не потрібні заявки на продукти.

У багатьох випадках до військових частин постачалися товари неналежної якості. Ба більше, серед них також були фальсифікати та продукти із закінченим строком придатності.

Частину коштів учасники організації використовували для подальшої злочинної діяльності, а іншу – розподіляли між собою,

– повідомили у ДБР.

Важливо! Встановлені в результаті такої діяльності збитки становлять майже 6 мільйонів гривень.

Яке покарання загрожує злочинцям

Працівники ДБР задокументували всі етапи протиправної діяльності та затримали всіх учасників злочинної організації. Наразі організатору та іншим восьми учасникам схеми повідомлено про підозру:

за статтею 255 Кримінального кодексу України (створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);

за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення чи розтрата майна в особливо

великих розмірах або організованою групою).

Зокрема санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо! В умовах воєнного стану будь-які махінації з продуктами для ЗСУ є не лише економічним злочином проти держави, а й фактичною диверсією проти української армії.