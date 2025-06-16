Про підозру повідомлено посадовцям спеціалізованого військового формування, а також засновнику і менеджеру комерційної компанії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ та ДБР.

Читайте також Збитки сягають понад 5 мільйонів гривень: ДБР повідомило про підозру керівництву 110 ОМБр

Викрито багатомільйонну корупційну схему: деталі справи

Слідчі встановили, що до злочину причетний начальник одного з відділів логістики адміністрації Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ). Разом з іншими посадовцями вони розробили схему, щоб допомогти певній приватній компанії виграти тендер.

За даними слідства, з вересня по жовтень 2024 року посадовці спеціально прописували в тендерній документації такі умови, які не дозволяли іншим постачальникам брати участь у ньому. У результаті перемогла потрібна компанія, попри те що її пропозиція була дорожчою за інші на понад 64 мільйони гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, телефони, печатки, а також готівку в іноземній валюті, еквівалентну понад 105 мільйонам гривень.

За попередніми оцінками, збитки держави можуть бути значно більшими, адже зазначена структура здійснювала постачання техніки для понад 17 військових частин,

– повідомили у ДБР.

Усім учасникам схеми оголошено підозри за статтями про перевищення повноважень в умовах воєнного стану та пособництво. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, ДБР викрило корупцію в 110-й ОМБр. Там військові, які фактично не виконували бойових завдань, отримували бойові надбавки.