Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.
Чому ДБР проводить обшуки?
Слідчі дії здійснюються в межах кримінального провадження щодо можливого зловживання службовим становищем та привласнення коштів державної компанії.
ЗМІ повідомляють, що йдеться про завищення обсягів рубки лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей.
Варто зазначити, що обшуки тривають не лише в "Укренерго", а й у приміщеннях підрядної організації та інших підприємств, які, за версією ДБР, могли бути залучені до схеми.
Наразі правоохоронці відкрили кілька кримінальних проваджень щодо можливих зловживань Кудрицького під час його керівництва "Укренерго".
Що відомо про звільнення Кудрицького?
30 серпня 2024 року на засіданні Ставки верховного головнокомандувача Володимир Зеленський ухвалив рішення, що Володимир Кудрицький має подати у відставку за власним бажанням. Причиною такого рішення вказали незавершені захисні споруди навколо підстанцій "Укренерго", що спричинило перебої з електропостачанням після масованого удару.
У вересні 2024 року Володимира Кудрицького звільнили з посади очільника "Укренерго". Тоді виконувачем обов'язків глави компанії став Олексій Брехт.
За відставку Кудрицького проголосували троє державних представників у наглядовій раді - Юрій Токарський, Олександр Баранюк та Юрій Бойко, а також незалежний член ради Роман Піонковський. Двоє інших незалежних членів виступили проти цього рішення.