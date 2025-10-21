Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Читайте також Викидав гроші з автівки: як посадовець ТЦК намагався уникнути покарання за хабарництво

Чому ДБР проводить обшуки?

Слідчі дії здійснюються в межах кримінального провадження щодо можливого зловживання службовим становищем та привласнення коштів державної компанії.

ЗМІ повідомляють, що йдеться про завищення обсягів рубки лісу та вартості підрядних робіт під час прокладання енергомагістралей.

Варто зазначити, що обшуки тривають не лише в "Укренерго", а й у приміщеннях підрядної організації та інших підприємств, які, за версією ДБР, могли бути залучені до схеми.

Наразі правоохоронці відкрили кілька кримінальних проваджень щодо можливих зловживань Кудрицького під час його керівництва "Укренерго".

Що відомо про звільнення Кудрицького?