Які доплати готуються для енергетиків?

Про е розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає 24 Канал з посиланням на її допис у Telegram.

Дивіться також Ушкодження суттєві: Росія вкотре атакувала ТЕС ДТЕК

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України Наші енергетики працюють у надзвичайно складних умовах під обстрілами, під час сильних морозів, вдень і вночі. Саме завдяки їхній роботі життя держави триває навіть після наймасованіших ворожих обстрілів, а в домівки українців знову повертаються світло і тепло. Це робота на межі людських можливостей і часто з ризиком для життя.

Тому, за словами Свириденко, уряд вирішив підтримати енергетиків за їхню "титанічну працю" й запровадити доплати тим, хто працює у ремонтно-відновлювальних бригадах.

Додаткові виплати призначать фахівцям, котрі безпосередньо у морози виїжджають на місце прильотів російських ракет та дронів і займаються відновленням постачання електроенергії, газу та води.

Свириденко вже дала доручення Міністерству енергетики попрацювати з Міністерством фінансів та спільно внести відповідне рішення на розгляд уряду.

Це наш обовʼязок – постійно дякувати людям, які продовжують працювати й відновлювати енергообʼєкти в рекордні строки, попри морози та обстріли,

– додала прем'єрка.

Яку програму готують для енергетиків?

Підтримку енергетиків Свириденко обговорила з президентом України Володимиром Зеленським, Глава держави доручив підготувати спеціальну програму, яка має відчутно збільшити виплати працівникам ремонтних бригад.

Дякую усім, хто працює буквально заради життя. Ми домовилися із прем'єр-міністром розробити спеціальну програму саме для таких людей, хто безпосередньо працює в ремонтних бригадах 24 на 7, в найскладніших умовах,

– зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що уряд запропонує, як збільшити оплату праці таких працівників за кожен місяць зими.

Що відомо про роботу енергетиків?