Какие доплаты готовятся для энергетиков?

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал со ссылкой на ее сообщение в Telegram.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Наши энергетики работают в чрезвычайно сложных условиях под обстрелами, во время сильных морозов, днем и ночью. Именно благодаря их работе жизнь государства продолжается даже после массированных вражеских обстрелов, а в дома украинцев снова возвращаются свет и тепло. Это работа на грани человеческих возможностей и часто с риском для жизни.

Поэтому, по словам Свириденко, правительство решило поддержать энергетиков за их "титанический труд" и ввести доплаты тем, кто работает в ремонтно-восстановительных бригадах.

Дополнительные выплаты назначат специалистам, которые непосредственно в морозы выезжают на место прилетов российских ракет и дронов и занимаются восстановлением поставок электроэнергии, газа и воды.

Свириденко уже дала поручение Министерству энергетики поработать с Министерством финансов и совместно внести соответствующее решение на рассмотрение правительства.

Это наш долг – постоянно благодарить людей, которые продолжают работать и восстанавливать энергообъекты в рекордные сроки, несмотря на морозы и обстрелы,

– добавила премьер-министр.

Какую программу готовят для энергетиков?

Поддержку энергетиков Свириденко обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским, Глава государства поручил подготовить специальную программу, которая должна ощутимо увеличить выплаты работникам ремонтных бригад.

Спасибо всем, кто работает буквально ради жизни. Мы договорились с премьер-министром разработать специальную программу именно для таких людей, кто непосредственно работает в ремонтных бригадах 24 на 7, в самых сложных условиях,

– отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что правительство предложит, как увеличить оплату труда таких работников за каждый месяц зимы.

Что известно о работе энергетиков?