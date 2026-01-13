Это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Что известно об атаке на ТЭС ДТЭК?
Россия уже в восьмой раз массированно атаковала ТЭС компании ДТЭК с октября 2025 года. На этот раз оборудование станции существенно пострадало.
С начала полномасштабного вторжения враг атаковал ТЭС ДТЭК более 220 раз. В результате них 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли.
Россия обстреливала энергетику Черниговщины
В результате российского обстрела был поврежден важный энергообъект в Новгород-Северском районе.
Это привело к обесточиванию нескольких населенных пунктов.
Энергетики обещали приступить к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью.