Это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Что известно об атаке на ТЭС ДТЭК?

Россия уже в восьмой раз массированно атаковала ТЭС компании ДТЭК с октября 2025 года. На этот раз оборудование станции существенно пострадало.

С начала полномасштабного вторжения враг атаковал ТЭС ДТЭК более 220 раз. В результате них 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли.

