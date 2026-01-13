Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ДТЭК "Одесские электросети".

Смотрите также Потребителей всех регионов постигнут отключения: как будут действовать графики 13 января

Что известно об аварии в одном из районов Одессы?

Аварийная ситуация возникла в 17:58 на одном из объектов электросетей. В результате инцидента без света осталась часть жителей Одесского района, в частности, Пересыпского.

Сейчас на местах работают аварийные бригады, чтобы как можно быстрее устранить проблемы и восстановить поставки электроэнергии в дома потребителей.

Какая ситуация в энергосистеме Одессы сейчас?

В ДТЭК отмечают, что за 2025 год враг неоднократно нанес удары по критической инфраструктуре Одесской области, поэтому значительная часть энергообъектов повреждена. В общем подверглись разрушениям более 26 высоковольтных подстанций ДТЭК "Одесские электросети" и десятки других энергообъектов.

Именно это является основной причиной перебоев с электроснабжением.

Энергетикам удалось починить часть оборудования, впрочем этих мощностей недостаточно для полного обеспечения потребителей. Из-за физических ограничений трансформаторы не могут передавать необходимый объем электроэнергии всем жителям одновременно. Поэтому чтобы не допускать перегрузки системы, специалисты вынужденно применяют аварийные отключения в Измаильском, Болградском, Белгород-Днестровском, Одесском районах и в Одессе.

В компании отмечают – такие отключения невозможно спрогнозировать, поскольку их вводят только тогда, когда потребление резко возрастает и отменяют, когда оно уменьшается. Сейчас из-за масштабных разрушений нет технической возможности вернуться к графикам почасовых отключений.

В то же время энергетики пытаются распределить электроснабжение равномерно между всеми потребителями, впрочем некоторые дома могут оставаться без света дольше и чаще. Это в компании связывают с тем, что такие дома подключены к наиболее поврежденному оборудованию, которое требует регулярной разгрузки.

Как на отключение повлияли морозы?

Из-за значительного снижения температуры воздуха продолжительность отключений в городе растет. Это связано с увеличением нагрузки на сеть. Жители активнее пользуются электрообогревателями и другими электроприборами.

Впрочем энергетики работают над восстановлением света без остановки: только за прошедшую неделю удалось восстановить поставки для более 100 тысяч потребителей. Работы будут продолжаться и в дальнейшем.

В компании отметили, что улучшению работы энергосистемы может помочь каждый.

Сегодня энергосистеме помочь может каждый. Бизнес – ограничив подсветку фасадов, рекламу и вывески. Жители – не включая одновременно несколько энергоемких приборов, а пользуясь ими по очереди. От ответственного потребления электроэнергии сейчас напрямую зависит, как долго свет будет в наших домах,

– добавили в ДТЭК.

В части Киева отменили экстренные отключения: что известно?