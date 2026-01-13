Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ДТЭК "Одесские электросети".
Что известно об аварии в одном из районов Одессы?
Аварийная ситуация возникла в 17:58 на одном из объектов электросетей. В результате инцидента без света осталась часть жителей Одесского района, в частности, Пересыпского.
Сейчас на местах работают аварийные бригады, чтобы как можно быстрее устранить проблемы и восстановить поставки электроэнергии в дома потребителей.
Какая ситуация в энергосистеме Одессы сейчас?
В ДТЭК отмечают, что за 2025 год враг неоднократно нанес удары по критической инфраструктуре Одесской области, поэтому значительная часть энергообъектов повреждена. В общем подверглись разрушениям более 26 высоковольтных подстанций ДТЭК "Одесские электросети" и десятки других энергообъектов.
Именно это является основной причиной перебоев с электроснабжением.
Энергетикам удалось починить часть оборудования, впрочем этих мощностей недостаточно для полного обеспечения потребителей. Из-за физических ограничений трансформаторы не могут передавать необходимый объем электроэнергии всем жителям одновременно. Поэтому чтобы не допускать перегрузки системы, специалисты вынужденно применяют аварийные отключения в Измаильском, Болградском, Белгород-Днестровском, Одесском районах и в Одессе.
В компании отмечают – такие отключения невозможно спрогнозировать, поскольку их вводят только тогда, когда потребление резко возрастает и отменяют, когда оно уменьшается. Сейчас из-за масштабных разрушений нет технической возможности вернуться к графикам почасовых отключений.
В то же время энергетики пытаются распределить электроснабжение равномерно между всеми потребителями, впрочем некоторые дома могут оставаться без света дольше и чаще. Это в компании связывают с тем, что такие дома подключены к наиболее поврежденному оборудованию, которое требует регулярной разгрузки.
Как на отключение повлияли морозы?
Из-за значительного снижения температуры воздуха продолжительность отключений в городе растет. Это связано с увеличением нагрузки на сеть. Жители активнее пользуются электрообогревателями и другими электроприборами.
Впрочем энергетики работают над восстановлением света без остановки: только за прошедшую неделю удалось восстановить поставки для более 100 тысяч потребителей. Работы будут продолжаться и в дальнейшем.
В компании отметили, что улучшению работы энергосистемы может помочь каждый.
Сегодня энергосистеме помочь может каждый. Бизнес – ограничив подсветку фасадов, рекламу и вывески. Жители – не включая одновременно несколько энергоемких приборов, а пользуясь ими по очереди. От ответственного потребления электроэнергии сейчас напрямую зависит, как долго свет будет в наших домах,
– добавили в ДТЭК.
В части Киева отменили экстренные отключения: что известно?
Экстренные отключения в Киеве ввели в понедельник, 12 января. В ДТЭК отметили, что во время экстренных отключений графики почасовых отключений не будут действовать.
По состоянию на 18:00 12 января экстренные отключения света отменили для почти всего правого берега. В Шевченковском, Подольском, Оболонском заработали стабилизационные графики. В части Соломенского и Святошинского районов – графики, а в части – экстренные.
Между тем на левом берегу, а также в Голосеевском и Печерском районах продолжают действовать экстренные отключения. Дома имеют 3 – 5 часов со светом и 7 – 12 – без.