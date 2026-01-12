Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

Какие последствия атаки?

Пресс-служба "Черниговоблэнерго" заявила, что в результате российского обстрела был поврежден важный энергообъект в Новгород-Северском районе.

Это повлекло обесточивание в ряде населенных пунктов региона.

Отмечается, что энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью.

