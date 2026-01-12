Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

Какие последствия атаки?

Пресс-служба "Черниговоблэнерго" заявила, что в результате российского обстрела был поврежден важный энергообъект в Новгород-Северском районе.

Это повлекло обесточивание в ряде населенных пунктов региона.

Отмечается, что энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью.

Враг атаковал несколько областей: последние новости

  • Этой ночью российские дроны атаковали Киев. В результате обстрела в Соломенском районе столицы возник пожар, пока его удалось локализовать. Также по другому адресу зафиксировали падение обломков беспилотников.

  • Враг также бил по Одессе. После ночной атаки на город там был поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. Пострадали 2 человека, разрушен 1 частный дом, еще 4 – повреждены.

  • В части Пересыпского района Одессы сейчас временно отсутствует электроснабжение. Над восстановлением подачи электроэнергии работают специалисты.