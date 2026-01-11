О том, где движется вражеское вооружение и где существует опасность, информирует 24 Канал. В случае движения дронов к вашему населенному пункту советуем позаботиться о безопасности.
Где летят российские дроны?
18:00, 11 января
Черниговская область: БпЛА в направлении Холмов, Батурина и Любеча.
17:40, 11 января
Сумщина: группа БпЛА к северу от Шостки.
17:09, 11 января
- Киевская область: БпЛА в направлении Броваров/Киев.
- Житомирская область: БпЛА мимо Коростеня.
16:36, 11 января
Житомирщина: БпЛА в направлении Народичей, курс западный.
16:20, 11 января
Пуски КАБ на Сумщину и Донецкую область.
15:56, 11 января
Новые группы БпЛА на севере Черниговской области, курсом на запад.