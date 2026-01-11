Про те, де рухається вороже озброєння та де існує небезпека, інформує 24 Канал. У випадку руху дронів до вашого населеного пункту радимо подбати про безпеку.
Де летять російські дрони?
Повітряна тривога в Україні: інтерактивна карта
Чернігівщина: БпЛА в напрямку Холмів, Батурина та Любеча. Сумщина: група БпЛА на північ від Шостки. Житомирщина: БпЛА в напрямку Народичі, курс західний. Пуски КАБ на Сумщину та Донеччину. Нові групи БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на захід.
