Про те, де рухається вороже озброєння та де існує небезпека, інформує 24 Канал. У випадку руху дронів до вашого населеного пункту радимо подбати про безпеку.

Дивіться також Росія вперше вдарила по Україні БпЛА "Герань-5"

Де летять російські дрони?

Повітряна тривога в Україні: інтерактивна карта

18:00, 11 січня

Чернігівщина: БпЛА в напрямку Холмів, Батурина та Любеча.

17:40, 11 січня

Сумщина: група БпЛА на північ від Шостки.

17:09, 11 січня

  • Київщина: БпЛА у напрямку Броварів/Київ.
  • Житомирщина: БпЛА повз Коростень.
16:36, 11 січня

Житомирщина: БпЛА в напрямку Народичі, курс західний.

16:20, 11 січня

Пуски КАБ на Сумщину та Донеччину.

15:56, 11 січня

Нові групи БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на захід.