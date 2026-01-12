Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чернігівобленерго".
Які наслідки атаки?
Пресслужба "Чернігівобленерго" заявила, що внаслідок російського обстрілу було пошкоджено важливий енергооб'єкт у Новгород-Сіверському районі.
Це спричинило знеструмлення в низці населених пунктів регіону.
Зазначається, що енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт, щойно дозволить безпекова ситуація.
Ворог атакував декілька областей: останні новини
Цієї ночі російські дрони атакували Київ. Внаслідок обстрілу в Солом'янському районі столиці виникла пожежа, наразі її вдалося локалізувати. Також за іншою адресою зафіксували падіння уламків безпілотників.
Ворог також бив по Одесі. Після нічної атаки на місто там було пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки. Постраждали 2 людей, зруйновано 1 приватний будинок, ще 4 – пошкоджено.
У частині Пересипського району Одеси наразі тимчасово відсутнє електропостачання. Над відновленням подачі електроенергії працюють фахівці.