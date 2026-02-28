Сколько ремонтников получат доплаты?
Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем заметке в соцсетях.
По словам премьера, доплаты за работу в сложных условиях осуществляются:
- работникам предприятий водо- и теплоснабжения – 4 725 лицам;
- железнодорожным рабочим – 1 057 лицам.
За январь Ощадбанк в целом перечислил средства для энергетических компаний на доплаты 12 500 ремонтникам.
Они начислят доплаты 20 000 гривен непосредственно на банковские счета своих работников, задействованных в ремонтно-восстановительных работах после российских обстрелов. Спасибо всем, кто ежедневно возвращает свет и тепло в наши дома.
Важно! Такие же доплаты для работников аварийно-ремонтных бригад начислят в феврале и марте 2026 года.
Почему ремонтникам доплачивают средства?
Напомним, ранее правительство инициировало выплату дополнительных средств энергетикам и другим работникам ремонтных бригад за сложные условия труда зимой.
Соответствующую программу согласовал президент Украины Владимир Зеленский.
Наши энергетики работают в чрезвычайно сложных условиях под обстрелами, во время сильных морозов, днем и ночью. Именно благодаря их работе жизнь государства продолжается даже после массированных вражеских обстрелов, а в дома украинцев снова возвращаются свет и тепло. Это работа на грани человеческих возможностей и часто с риском для жизни,
– подчеркнула Свириденко.
Доплаты предусмотрены для работников аварийно-ремонтных бригад, которые:
- работают 24 на 7 для восстановления объектов, пострадавших в результате российских атак;
- непосредственно в морозы выезжают на место прилетов российских ракет и дронов, чтобы вернуть украинцам поставки электроэнергии, газа и воды.
Заметьте! Глава государства поручил, чтобы правительство предусмотрело выплаты ремонтникам за каждый месяц зимы, но, как видим со слов премьера, они получат средства в январе, феврале и марте.
Как работает программа доплат?
Программа охватывает работников предприятий независимо от формы собственности. Речь идет о специалистах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунальной сферы, а также сотрудников Укрзализныця – от руководителей бригад до рабочих, которые непосредственно участвуют в восстановительных работах.
Процедуру получения выплат максимально упростили и перевели в цифровой формат. Для этого сформировали единый перечень предприятий, которые выполняют соответствующие работы, после чего они подают онлайн-заявки со списками работников бригад.
Каждого, кто имеет право на помощь, информируют через приложение "Дія" или СМС-сообщение, а средства перечисляют на действующие банковские счета в месяце, наступающего после выполнения работ.
Правительство отмечает, что такой подход позволяет минимизировать бюрократические процедуры и сэкономить время работников.