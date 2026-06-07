Про це повідомляє Енергоатом.

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Які наслідки російського удару по майданчику ЦСВЯП?

За даними Енергоатому, влучання ворожого безпілотного літального апарата сталося 7 червня 2026 року о 02:10. У будівлі приймання контейнерів на майданчику ЦСВЯП відпрацьоване ядерне паливо не зберігалося.

Осередок займання площею 40 квадратних метрів оперативно локалізовано та повністю ліквідовано. Постраждалих серед персоналу немає,

– зазначили у компанії.

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Водночас Енергоатом підкреслив, що радіаційний стан на майданчику ЦСВЯП залишається в межах норми.

"Черговий удар по об'єкту ядерної інфраструктури вкотре продемонстрував усьому світу справжнє обличчя кремлівського режиму, який свідомо створює загрози ядерній та радіаційній безпеці. Росія продовжує діяти як держава-терорист і ядерний терорист, нехтуючи міжнародним правом та безпекою мільйонів людей", – наголосили представники компанії.

Енергоатом також запевнив, що продовжує безперервний моніторинг ситуації та повноцінно взаємодіє з усіма відповідальними державними службами.