Відповідну заяву зробив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час 11-ї Конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що проходить у Нью-Йорку.

Що відомо про загрозу?

За словами Гроссі, війна знову охопила Європу та Близький Схід, а міжнародні інституції, покликані гарантувати стабільність і безпеку, перебувають під серйозним тиском. У сучасних умовах ядерної безпеки, зазначив він, світ опинився у стані невизначеної "паузи", де зростає кількість учасників, ризиків стає більше, а чітких орієнтирів – менше. Такі умови, як підкреслив Гроссі, востаннє фіксували за часів Холодної війни.

Довідка. Йдеться про глобальне геополітичне, ідеологічне, економічне та військове протистояння між США та СРСР, що тривало з середини 1940-х до початку 1990-х років. Холодна війна характеризувалася відсутністю прямих бойових дій між державами, але включала гонку озброєнь, шпигунство, пропаганду та проксі-війни.

Рафаель Гроссі також нагадав, що Договір про нерозповсюдження ядерної зброї вже понад 50 років залишається ключовим міжнародним документом у цій сфері й об'єднує 191 країну – як ті, що мають ядерну зброю, так і ті, що нею не володіють.

Він підкреслив, що фундаментом цієї системи є механізм гарантій і перевірок, який дозволяє контролювати використання ядерних матеріалів, щоб вони не застосовувалися у військових цілях, а залишалися в межах мирних програм.

Очільник МАГАТЕ наголосив, що стримування поширення ядерної зброї є спільною відповідальністю міжнародної спільноти.

Яка ситуація з ядерною безпекою в Україні?

Російські війська запускають ракети й дрони поблизу Чорнобильської АЕС, що суттєво підвищує ризик ядерної аварії. Генпрокурор України Руслан Кравченко заявив, що починаючи з липня 2024 року, у небезпечній близькості до ядерної інфраструктури зафіксували щонайменше 92 безпілотники та 35 ракет типу "Кинджал".

Водночас США проголосували проти резолюції МАГАТЕ, яка засуджує атаки на енергетичну систему України, приєднавшись до позиції Росії, Китаю та Нігеру.

Попри це, документ усе ж ухвалили – його підтримали 20 держав, однак формулювання виявилися м'якшими, ніж у попередніх подібних рішеннях.

Що відбувається на ЗАЕС?

Питання ЗАЕС є одним із найбільш чутливих питань переговорів. Київ вимагає повернення Запорізької АЕС під контроль України. Володимир Зеленський заявив, що домовленостей щодо станції поки немає, і під час крайньої зустрічі з Рафаелем Гроссі наголосив: безпека можлива лише під українським управлінням.

Натомість Росія використовує об'єкт у військових цілях, що підвищує ризик ядерної катастрофи.