Таким чином Штати долучилися до Росії, Китаю та Нігеру. Про це пише Reuters.

Що відомо про голосування?

Ця резолюція прийнята Радою керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії. До неї входять 35 країн.

Це уже сьома резолюція щодо України з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

І вперше за увесь час Сполучені Штати виступили проти неї.

Хоча ми продовжуємо підтримувати роботу МАГАТЕ в країні, ми не підтримуємо поточний розгляд Радою непотрібної резолюції, яка не допомагає досягти миру між Україною та Росією,

– йдеться у заяві США перед голосуванням.

Резолюцію все ж ухвалили. "За" проголосували 20 країн, зокрема Франція, Велика Британія, Австралія, Канада, Південна Африка та Аргентина.

Ще 10 – утрималися. Серед них Бразилія, Єгипет, Марокко та Саудівська Аравія.

Як зазначає Reuters, формулювання резолюції не було таким сильним, як у попередніх випадках.

У тексті йдеться, що рада директорів "знову наголошує, що атаки, спрямовані на енергетичну інфраструктуру України для зовнішнього енергопостачання атомних електростанцій, зокрема на ЗАЕС, становлять пряму загрозу ядерній безпеці".

