Енергетика України залишається однією з ключових тем на тлі війни, а питання Запорізька АЕС – у центрі як внутрішніх дискусій, так і міжнародних переговорів. Зі слів Володимира Зеленського, Україна готова ділитися електроенергією Запорізької АЕС з американцями, але не з росіянами.

Річ у тім, що, попри різні сценарії розвитку подій, реальна ситуація навколо станції значно складніша: йдеться не лише про її деокупацію, а й про технічне відновлення, формат контролю та можливість повернення електроенергії в українську систему. Адже за роки окупації Росією АЕС переходила в режим блекауту 15 разів, що може спричинити непоправні наслідки, зокрема загрозу аварії.

24 Канал дізнався, які варіанти справді розглядаються щодо ЗАЕС, що вже обговорювалося раніше і чи може Україна знову використати потенціал атомної електростанції.

Що насправді буде з виробництвом електроенергії на ЗАЕС та як Україна може повернути свою електроенергію?

Енергетичний експерт Юрій Корольчук у розмові з 24 Каналом пояснив, що з 2022 року перемовини між Україною та Росією щодо ЗАЕС проводяться по сьогодні. Дискусії тривали і щодо відновлення повноцінної роботи АЕС, і щодо продажу електроенергії спільно з росіянами та інше.

Читайте також Нові тарифи на електроенергію: що зміниться для українців з 1 травня

Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій Перемовини щодо ЗАЕС з того періоду проводилися з перманентним успіхом, з намаганням відновити роботу атомної станції, тобто щоб об'єкт віддавав електроенергію в енергосистему на підконтрольну Україні територію.

Водночас ще торік навесні Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Дональдом Трампом висловлював пропозиції щодо того, щоб Україна та США спільно розвивали атомні проєкти, зокрема розмова стосувалася і Запорізької АЕС.

Нагадуємо, що у березня 2025 року президент Зеленський на онлайн-брифінгу заявив, що під час телефонної розмови з президентом Трампом йшлося про відновлення роботи Запорізької АЕС.

Відтак президент сказав, що деокупація для станції недостатньо. Там повинна бути відповідна інфраструктура, водозабезпечення, технічний персонал.

Відповідно, ще до президентства Трампа, тобто до 2025 року, розглядався варіант, що саме МАГАТЕ буде посередником між Україною та Росією щодо ЗАЕС, пояснює Корольчук.

Очікувалося, що організація або ж через свій рахунок, або ж через нову компанію укладе договір з Енергоатомом та Росатомом одночасно. Таким чином, Україна отримувала б електроенергію від ЗАЕС.

Коли ж Трамп став президентом, то МАГАТЕ, як посередника. в цій ситуації прибрали. Замість цього з'явився варіант, що посередником має стати умовно офшорна компанія, яка, скажімо, зареєстрована в ОАЕ. Щось схоже колись було з білоруською електроенергією, яку Україна купляла через офшорну компанію, яка теж була зареєстрована в Еміратах,

– додає Корольчук.

Попри це, тривають дискусії і щодо самої роботи блоків ЗАЕС, адже станція працює в критичному режимі, коли блоки зупинені. Як каже Корольчук, є можливість запустити їх доволі оперативно, хоч думки різняться, адже є прогнози, що це може тривати навіть від 1 до 2 років.

Насправді це можна зробити і до пів року. Йдеться про підключення лише 2-х блоків, яких повинно вистачити,

– зауважує експерт.

Натомість в інтерв'ю Newsmax Володимир Зеленський дав чітко зрозуміти, що Україна не платитиме росіянам за власну ж електроенергію. Але ділитися нею з американцями країна не проти.

Я на 100% впевнений, що ми не зможемо керувати станцією разом із Росією. Я навіть не кажу про права чи про закон і про те, що це українська станція. Ні, просто з практичної точки зору. Неймовірно, як ми можемо керувати нею разом із нашими ворогами. Тому я вважаю, що це помилка,

– заявив президент України.

Чому поділ ЗАЕС між 3 сторонами неможливий?

Цікаво, що заяви керівника МАГАТЕ Рафаеля Гроссі свідчать про те, що технічно спільне використання АЕС Україною та Росією можливе. Про це він розповів у коментарі ВВС News Україна.

Гіпотетично, технічно АЕС можна інтегрувати за допомогою різних засобів, як-от підстанції, в будь-яку систему, але це залежатиме від політичного рішення,

– пояснює він.

Водночас окремі джерела видання в українському уряді заявляли ще раніше, що виробляти 50% електроенергії для України та 50% для Росії на ЗАЕС технічно неможливо.

Натомість експертка з ядерної безпеки Ольга Кошарна для 24 Каналу розповідає, що спільна експлуатації ЗАЕС Україною, Росією та США є, ймовірно, саме російською ідеєю, аби затягувати перемовини.

По-перше, з погляду міжнародного права, резолюції Генеральної асамблеї ООН йдеться про те, що ЗАЕС – це власність України.

Ольга Кошарна, співзасновниця ГО "Антикризовий експертний ядерний центр України" Є і резолюції генеральних конференцій МАГАТЕ про невідкладну деокупацію Запорізької АЕС та передачу її українським компетентним органам.

По-друге, в жодних конвенціях про ядерну безпеку, депозитарієм якого є МАГАТЕ, немає норм щодо спільної експлуатації АЕС.

Конвенція чітко фіксує, що за безпекову експлуатацію несе відповідальність оператор АЕС – у нас це Енергоатом. А за державний контроль та нагляд відповідає національний регуляційний орган. Навіть Комісія ядерного регулювання США, її законодавство, не передбачає якихось спільних експлуатацій і таке інше,

– каже пані Ольга.

Інший фактор, який повинен турбувати у питанні АЕС, це те, що МАГАТЕ зараз вдається до гібридної легітимізації окупації ЗАЕС на користь Росії.

Нещодавно мій колега проаналізував заяви МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС. Відтак там зникло слово "українська ЗАЕС", що неприпустимо. Зокрема незрозуміла і риторика голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, який розповідає про те, що організацію з Росією поєднують теплі партнерські стосунки, засновані на дружбі,

– зауважує експертка.

В аналізі експерта з питань атомної енергетики Георгія Балакана йдеться про те, що у період з 6 по 19 березня 2026 року в офіційних заявах МАГАТЕ відбулася зміна риторики щодо статусу ЗАЕС. Зокрема зникла згадка про належність об'єкта Україні.

Пояснюється, що зміни відбулися після 12 раунду консультацій Росія – МАГАТЕ від 14 березня. Це дає підстави думати, що пан Гроссі погодився на зміни стосовно формулювань.

Чому американці зацікавлені у ЗАЕС?

Річ у тім, що ЗАЕС – це великий атомний об'єкт, який є дуже цікавим. Втім росіянам фактично з нього немає вигоди, бо немає споживача. Тому їм навіть немає сенсу запускати в роботу 1 блок для окупованих територій.

Натомість для України вироблена електроенергія Запорізької АЕС є важливою, адже вона і була розрахована на потреби населення країни. Крім того, коли Запорізька АЕС була в системі, Україна могла організовувати експорт електроенергії до сусідніх країн з боку Хмельницької АЕС чи Рівненської АЕС.

Якщо інтереси США є ширшими, а саме для того, щоб брати участь в реалізації проєктів в атомній генерації України, то цілком реально, що може бути створена офіційна американська організація. Але це 50 на 50,

– резюмує Корольчук.

Попри це, перемовини між Україною та США ведуться і щодо ГТС, зокрема підземних газових сховищ. Йдеться про те, що США можуть використовувати українські сховища для того, щоб постачати LNG через Україну на ринок Європи.

Спеціальний посланник з питань енергетичної інтеграції Джошуа Вольц заявив, що зараз США працюють над запуском вертикального газового коридору, який дасть змогу постачати енергію з півдня в українську енергосистему не лише для внутрішнього споживання, а й з урахуванням ролі України в енергетичній архітектурі Європи, передає слова "Інтерфакс-Україна".

Крім того, американська сторона також висловила переконання, що в майбутньому Україна може стати одним із ключових центрів європейської енергетичної інфраструктури, зокрема у сферах генерації та передачі енергії.

Наскільки українська атомна енергія може бути вигідною для міжнародного ринку?

На сьогодні в енергосистемі України можуть виникати профіцитні моменти з електроенергією, але після крайньої зими з цим все важче.

Зараз у нас є профіцит в основному через сонячну генерацію. Але звичайно, що експортує Україну не цю електроенергію, а ту, яка виробляється на атомних електростанціях. І якби ЗАЕС повернулася під контроль України, або навіть лише 2 блоки станції (це десь 15 мільярдів кіловатів), то 5 мільярдів кіловатів ми б могли експортувати,

– підрахував енергетичний експерт Корольчук.

Загалом у кращі часи, коли Україна могла виробляти десь до 150 мільярдів кіловатів (зараз це десь 90 мільярдів кіловатів). Відповідно, експорт становив десь 10 мільярдів кіловат-годин, що було рекордним показником. В інші період ми могли експортувати від 3 до 5 мільярдів кіловатів.

Але Україна на сьогодні імпортує електроенергію. І навіть відновлення роботи ЗАЕС не скасує того, що імпорт продовжиться, просто в меншій кількості.

Тут виникає вже конкуренція з боку ЄС, адже для них вигідно постачати Україні електроенергію, тобто її продавати. Але з іншої сторони, він був зацікавлений і отримувати електроенергію з України ще до початку повномасштабної війни.

Наприклад, раніше навіть відбувалася реконструкція на Хмельницькій АЕС, зокрема ЛЕП "Жешув-Хмельницький", яка була побудована ще у радянські часи. Згодом все змінилося й об'єкт не використовувався як експортна лінія,

– нагадав Юрій Корольчук.

Ольга Кошарна каже, що поки важко говорити саме про розвиток української атомної енергії. Зокрема нещодавно знову були заявив міністра енергетики Шмигаля про добудову 3 та 4 блоків на Хмельницькій АЕС.

Але насправді ситуація з цим доволі непрогнозована, адже, по-перше, невідомо, які саме це будуть реактори. Наразі відомо, що болгари не продають нам реактори.

По-друге, це корупційний проєкт, над яким працював ще Герман Галущенко, колишній міністр енергетики.

Загалом добудова цих двох блоків на ХАЕС є безперспективною. Крім того, щодо проєкту енергоблоків 5 та 6 на АЕС за технологією Westinghouse відомо, що, за словами керівника компанії, їхнє будівництво розпочнеться лише після завершення війни в країні,

– наголошує пані Ольга.

Єдиний шлях для України розвивати ядерну енергетику – це залучення приватного капіталу, зокрема українських та закордонних компаній, на створення малих модульних реакторів.

Що таке малі модульні реактори:

Наразі найбільш просунутий проєкт щодо цього є від компанії General Electrix-Hitaci – BWRX-300 (Boiling Water Reactor), тобто киплячий ядерний реактор, який будується в Канаді.

Особливість таких проєктів в тому, що компанія виробника не масштабувала дані реактори, а навпаки зменшила їх. До того ж це відпрацьована технологія реакторна технологія, надійна система безпеки (четверте покоління) тощо.

Річ у тім, що в Енергоатому немає ресурсів будувати великі блоки. А під час війни нам жоден інвестиційний банк не надасть кредит на будівництво. Крім того, на це потрібно десятиріччя. Натомість малі модульні реактори будуються всього від 3 до 4 років,

– наголошує Кошарна.

Наскільки Україна залежна від атомної електроенергії?

Орієнтуючись на заяви міністерства енергетики, від зими в Україні вдалося відновити енергосистему всього до 4 гігаватів, каже пані Ольга.

Ще восени Україна заходила в зиму із потужністю в 18,5 гігаватів. За зиму ми втратили 9 – 10 гігаватів через удари Росії по інфраструктурі та генеруючим потужностям ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Натомість вціліла лише атомна генерація та невелика кількість теплоенергоцентралей, окрім Києва,

– повідомляє експертка Кошарна.

Цієї зими дві третини обсягу електроенергії виробляли саме атомні електростанції. І загалом відомо, що головним джерелом електроенергії в Україні є саме атомні електростанції, які виробляють близько 50 – 60% всієї електроенергії.

Довідка: станом на квітень 2026 року, в Україні діє 4 АЕС, але під контролем лише 3 з них, серед яких Хмельницька АЕС (2 енергоблоки), Рівненська АЕС (4 енергоблоки) та Південноукраїнська АЕС (3 енергоблоки). Запорізька АЕС має 6 енергоблоків, і її робота з 2022 року частково призупинена через окупацію.