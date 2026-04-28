Що розповів Володимир Зеленський про ЗАЕС?

Водночас Київ готовий ділитися енергією з АЕС з американцями, про що повідомив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський Президент України Я на 100% впевнений, що ми не зможемо керувати станцією разом із Росією. Я навіть не кажу про права чи про закон і про те, що це українська станція. Ні, просто з практичної точки зору. Неймовірно, як ми можемо керувати нею разом із нашими ворогами.

Він розказав, що на станції досі перебуває багато українців, і всі вони – професіонали. Але керівництво та основний персонал на АЗС – це росіяни.

І ви бачите, що станція не працює,

– зазначив український лідер.

Він пояснив, що українське керівництво на Запорізькій АЕС допоможе не тільки уникнути небезпечних ситуацій, а ще й не допустити катастрофи та забезпечити роботу станції. Отже, це має бути територія без будь-якої зброї та повністю демілітаризована.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися електроенергією із Запорізької АЕС з американцями. Проте якщо Вашингтон захоче надавати її росіянам, то це буде "їхня справа".

Але ми не можемо платити росіянам,

– додав президент України.

Нагадаємо! Ситуація на Запорізькій АЕС залишається складною. У неділю, 26 квітня, Запорізька атомна електростанція знову втратила зовнішнє електроживлення.

Згідно з інформацією, відбулося відключення лінії електропередачі "Феросплавна‑1", через що станція перейшла в режим блекауту. Впродовж півтори години станція живилася від 19-и резервних дезельгенераторів.

Це вже п’ятнадцятий випадок блекауту на ЗАЕС з моменту її окупації у 2022 році. Джерело інформації став Енергоатом.

Що ще відомо щодо ЗАЕС?

Цьогоріч вже відбувалися тристоронні перемовини в Абу-Дабі між Україною, Росією та Сполученими Штатами. Але сторони не змогли домовитися щодо долі Запорізької АЕС. Як зазначав український президент, питання станції має вирішуватися разом з питаннями щодо відновлення греблі, використання води та загалом екосистеми цієї території.

Водночас в ISW писали, що Москва має свої плани щодо станції в окупованому Енергодарі. Згідно зі звітом, російські окупанти хочуть відновити виробництво електроенергії. Також вони мають план під'єднати станцію до російської енергосистеми.