Что рассказал Владимир Зеленский рассказал о ЗАЭС?

В то же время, Киев готов делиться энергией с АЭС с американцами., о чем сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также Привкус алюминия и липкие губы. История ликвидатора аварии на ЧАЭС, которая голыми руками сметала радиационную пыль

Владимир Зеленский Президент Украины Я на 100% уверен, что мы не сможем управлять станцией вместе с Россией. Я даже не говорю о правах или законе и о том, что это украинская станция. Нет, просто с практической точки зрения. Невероятно, как мы можем управлять ею вместе с нашими врагами?

Он рассказал, что на станции до сих пор находится много украинцев, и все они– профессионалы. Но руководство и основной персонал на АЗС– это россияне.

И вы видите, что станция не работает,

– отметил украинский лидер.

Он объяснил, что украинское руководство на Запорожской АЭС поможет не только избежать опасных ситуаций, а еще и не допустить крушения и обеспечить работу станции. Итак, это должна быть территория без оружия и полностью демилитаризована.

Владимир Зеленский отметил, что Украина готова делиться электроэнергией с Запорожской АЭС с американцами. Однако, если Вашингтон захочет предоставлять ее россиянам, то это будет "их дело".

Но мы не можем платить россиянам,

– добавил президент Украины.

Напомним! Ситуация на Запорожской АЭС остается сложной. В воскресенье, 26 апреля, Запорожская атомная электростанция снова потеряла внешнее электропитание.

Согласно информации, произошло отключение линии электропередачи "Ферросплавная-1", из-за чего станция перешла в режим блекаута. В течение полутора часов станция питалась от 19 резервных дезельгенераторов.

Это уже пятнадцатый случай блэкаута на ЗАЭС с момента ее оккупации в 2022 году. Источник информации стал Энергоатом.

Что еще известно по поводу ЗАЭС?

В этом году уже проходили трехсторонние переговоры в Абу-Даби между Украиной., Россией и Соединенными Штатами. Но стороны не смогли договориться о судьбе Запорожской АЭС. Как отмечал украинский президент, вопрос станции должен решаться вместе с вопросами восстановления плотины, использование воды и в целом экосистемы этой территории.

В то же время в ISW писали, что Москва имеет свои планы по станции в оккупированном Энергодаре. Согласно отчету, российские оккупанты хотят возобновить производство электроэнергии. Также у них есть план подключить станцию к российской энергосистеме.