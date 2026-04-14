Это уже 13 раз за время войны, когда Запорожская АЭС теряет электроснабжение. Об этом сообщили в МАГАТЭ.
Смотрите также "Ненужная": США впервые проголосовали против резолюции МАГАТЭ по ядерной безопасности в Украине
Что известно о ситуации на ЗАЭС?
В результате отключения электроснабжения, на станции немедленно заработали дизельные генераторы. Таким образом удалось обеспечить необходимую энергию на ЗАЭС.
Команда МАГАТЭ постоянно следит за станцией, а также ведет переговоры с Украиной и Россией по обеспечению безопасности ситуации на станции.
Потеря внешнего электроснабжения в очередной раз подчеркивает риски для ядерной безопасности во время конфликта,
– заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Также планируется проведение ремонта на другой линии электропередач на ЗАЭС, однако для этого необходимо полностью прекратить боевые действия в регионе.
В Укрэнерго подтвердили информацию об отключении электроснабжения на Запорожской АЭС, однако причины обесточивания пока выясняются.
Линия электропередачи "Днепровская" (с напряжением 750 киловольт) 24 марта отключилась. Она соединяла Запорожскую АЭС с Объединенной системой Украины.
Станция тогда начала работать на одной резервной линии – "Ферросплавная-1" 330 киловольт, которая предназначена для внешнего электроснабжения.
Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси еще тогда заявлял, что между Украиной и Россией нужно установить локальное перемирие для того, чтобы отремонтировать поврежденную линию электропередач.