Это уже 13 раз за время войны, когда Запорожская АЭС теряет электроснабжение. Об этом сообщили в МАГАТЭ.

Что известно о ситуации на ЗАЭС?

В результате отключения электроснабжения, на станции немедленно заработали дизельные генераторы. Таким образом удалось обеспечить необходимую энергию на ЗАЭС.

Команда МАГАТЭ постоянно следит за станцией, а также ведет переговоры с Украиной и Россией по обеспечению безопасности ситуации на станции.

Потеря внешнего электроснабжения в очередной раз подчеркивает риски для ядерной безопасности во время конфликта,

– заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Также планируется проведение ремонта на другой линии электропередач на ЗАЭС, однако для этого необходимо полностью прекратить боевые действия в регионе.

В Укрэнерго подтвердили информацию об отключении электроснабжения на Запорожской АЭС, однако причины обесточивания пока выясняются.

