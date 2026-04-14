Це вже 13 раз за час війни, коли Запорізька АЕС втрачає електропостачання. Про це повідомили в МАГАТЕ.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС?

Внаслідок відключення електропостачання, на станції негайно запрацювали дизельні генератори. Таким чином вдалося забезпечити необхідну енергію на ЗАЕС.

Команда МАГАТЕ постійно стежить за станцією, а також веде переговори з Україною та Росією щодо убезпечення ситуації на станції.

Втрата зовнішнього електропостачання вкотре підкреслює ризики для ядерної безпеки під час конфлікту,

– заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Також планується проведення ремонту на іншій лінії електропередач на ЗАЕС, проте для цього необхідно повність припинити бойові дії в регіоні.

В Укренерго підтвердили інформацію про відключення електропостачання на Запорізькій АЕС, проте причини знеживлення наразі з'ясовуються.

