Сколько будет стоить Украине восстановление энергетики?
По оценкам Всемирного банка, государству понадобится почти 91 миллиард долларов в течение следующего десятилетия, о чем сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
Читайте также Самая большая угроза в истории: как война на Ближнем Востоке толкает мир к энергокризису
Об этом заявил во время круглого стола "Глобальное партнерство для Украины: стратегические возможности в энергетическом секторе" в рамках CERAWeek, проходящего в Хьюстоне, США.
Шмыгаль рассказал, что очертил наиболее перспективные направления для инвестиций:
- системы накопления энергии (BESS);
- возобновляемая энергетика;
- газовая генерация;
- развитие локальных энергетических сетей;
- добыча газа;
- нефтегазовая инфраструктура.
Мы предлагаем партнерство, основанное на общем стратегическом интересе и экономической целесообразности,
– написал Денис Шмыгаль.
Как отметил министр, все что-то получат из этого партнерства:
- Украина – модернизированную энергосистему;
- Европа – более сильную и более диверсифицированную энергетическую архитектуру;
- инвесторы – доступ к одному из самых масштабных инфраструктурных рынков континента.
Напомним, что одновременно Украина активно готовится к следующему отопительному сезону. Подготовка к зиме началась раньше на фоне тяжелого холодного периода этого года.
Правительство уже выделило 12,85 миллиарда гривен на первые работы по подготовке в рамках планов устойчивости регионов. Средства будут направлены на 209 объектов критической инфраструктуры в прифронтовых регионах, а также в Киевской области.
Общая потребность в финансировании всех мероприятий оценивается в 278 миллиардов гривен (5,4 миллиарда евро). Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в пятницу, 20 марта.
Заметьте! Для ее покрытия финансирования правительство в частности работает над привлечением финансовых ресурсов от международных партнеров.
Что еще следует знать украинцам?
- Ранее Шмыгаль уже сообщал, что Украина создаст Стратегический резерв – в рамках Фонда энергетической поддержки Украины. Доступный бюджет Резерва уже сегодня составляет 197 миллиона евро.
- Эксперт Андрей Закревский отмечает: следующие два года, в вечерние пики, Украина будет всегда зависеть от импорта электроэнергии. Однако это не касается субботы и воскресенья.