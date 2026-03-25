Сколько будет стоить Украине восстановление энергетики?

По оценкам Всемирного банка, государству понадобится почти 91 миллиард долларов в течение следующего десятилетия, о чем сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль Министр энергетики Об этом заявил во время круглого стола "Глобальное партнерство для Украины: стратегические возможности в энергетическом секторе" в рамках CERAWeek, проходящего в Хьюстоне, США.

Шмыгаль рассказал, что очертил наиболее перспективные направления для инвестиций:

системы накопления энергии (BESS);

возобновляемая энергетика;

газовая генерация;

развитие локальных энергетических сетей;

добыча газа;

нефтегазовая инфраструктура.

Мы предлагаем партнерство, основанное на общем стратегическом интересе и экономической целесообразности,

– написал Денис Шмыгаль.

Как отметил министр, все что-то получат из этого партнерства:

Украина – модернизированную энергосистему; Европа – более сильную и более диверсифицированную энергетическую архитектуру; инвесторы – доступ к одному из самых масштабных инфраструктурных рынков континента.

Напомним, что одновременно Украина активно готовится к следующему отопительному сезону. Подготовка к зиме началась раньше на фоне тяжелого холодного периода этого года.

Правительство уже выделило 12,85 миллиарда гривен на первые работы по подготовке в рамках планов устойчивости регионов. Средства будут направлены на 209 объектов критической инфраструктуры в прифронтовых регионах, а также в Киевской области.

Общая потребность в финансировании всех мероприятий оценивается в 278 миллиардов гривен (5,4 миллиарда евро). Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в пятницу, 20 марта.

Заметьте! Для ее покрытия финансирования правительство в частности работает над привлечением финансовых ресурсов от международных партнеров.

