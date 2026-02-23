Сколько будет стоить восстановление Украины?

Последняя оценка базируется на данных с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года, о чем пишет Reuters.

Читайте также Станет ли в Украине больше света: на что Всемирный банк выделит 40 миллионов долларов

Она выросла на 12% по сравнению с прогнозом прошлого года, в частности из-за увеличения поврежденной или разрушенной энергетической инфраструктуры. И это уже пятая оценка с начала войны.

Прямые убытки в Украине достигли 195 миллиардов долларов, что почти на 11% больше, чем в предыдущем отчете. Больше всего пострадали жилой сектор, транспорт и энергетика.

Заметьте! Это более чем вдвое превышает ущерб, зафиксированную в первом отчете 2022, а наибольшие потери сосредоточены в прифронтовых регионах и крупных городах, включая Киев.

Война в Украине вызвала самую большую волну беженцев в Европе со времен Второй мировой войны:

более 6 миллионов украинцев живут за границей как беженцы; еще 4,6 миллиона являются внутренне перемещенными лицами (по состоянию на декабрь 2025 года).

Война также нанесла мощный удар по экономике Украины: ее ВВП в реальном измерении сейчас на 21% меньше, чем в 2021 году. А если боевые действия продлятся весь 2026 год, то рост ВВП ограничится примерно 2%, но может ускориться до 4% в 2027 году и 4,5% в 2028-м (при условии прекращения огня до конца года).

Жилой сектор понес наибольшие потери – повреждено или разрушено 14% жилого фонда (примерно 61 миллиард долларов).

Железные дороги и другая транспортная инфраструктура – около 40,3 миллиарда долларов убытков.

Энергетика потеряла почти 25 миллиардов долларов из-за массированных ракетных ударов.

Социально-экономические потери оцениваются в 667 миллиарда долларов, что на 13% больше.

В то же время правительство Украины уже предусмотрело около 15,25 миллиардов долларов на программы восстановления в этом году. С февраля 2022 года Киев и партнеры уже потратили 20,3 миллиарда долларов на срочные ремонты в различных секторах, в частности жилом.

Обратите внимание! В отчете указано, что Украина могла бы покрыть примерно 40% потребностей в восстановлении за счет частного сектора, если проведет целевые реформы для привлечения инвестиций в производительные отрасли – сельское хозяйство, промышленность и туризм.

Напомним, что в Украине достаточно трудно восстанавливать в частности энергетическую инфраструктуру. В частности проблема заключается в том, что ее нужно адаптировать.

Но есть еще одна проблема – перед войной в стране собирались сделать реконструкцию постсоветского энергетического объекта. Однако не успели это сделать.

Поэтому сейчас главная задача – это найти техническую помощь, которая будет совместима с советским оборудованием. Об этом сообщила еврокомиссар Аджа Лябиб.

В то же время россиянам известно об уязвимости старых объектов. Поэтому они бьют именно туда.

Что еще следует знать о восстановлении Украины?