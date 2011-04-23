Об этом пишет Reuters.

К теме: Вызов для Кремля, – майор ВСУ сказал, какую проблему больше не может скрывать Россия

Что известно о частичной остановке работы НПЗ "Нижегороднефтеоргсинтез"?

Журналисты пишут, что НПЗ "Нижегороднефтеоргсинтез" остановил работу главной первичной установки АВТ-6 после атаки украинского беспилотника, которая произошла в среду, 20 мая. Об этом сообщили два источника в отрасли, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников, остановка этой установки приведет к резкому сокращению объемов производства завода и усилит неопределенность в топливном секторе России.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Reuters отмечает, что мощность NORSI составляет около 16 миллионов тонн нефти в год, а установка АВТ-6 обеспечивает более половины всей переработки предприятия. Речь идет о 25,7 тысячи тонн в сутки.

Завод со дня атаки прекратил выпуск мелкооптовых партий моторного топлива, а также остановил продажу бензина на бирже.

Кстати, советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил в разговоре с 24 Каналом, что последние несколько месяцев происходит системный вынос целых отраслей России. В частности, Украина осуществляет системные удары по транспортной отрасли и милитарных производствах России, сокращая ее военные ресурсы.

Как происходил удар по НПЗ "Нижегороднефтеоргсинтез"?

В Генштабе подтвердили, что 18 мая Силы обороны Украины ударили по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Он расположен в городе Кстово Нижегородской области России.

После атаки на территории НПЗ произошел пожар. А масштабы нанесенного ущерба пока уточняются.

Кроме того, атака по НПЗ в Нижегородской области России продолжилась 19 и 20 мая. Была поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6 с последующим пожаром.

Также под удар попала нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3", в Ярославской области России. Там было повреждено 4 резервуара объемом 140 000 метров кубических.