Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала объяснил, что Россия уже не может убедительно скрывать провалы своей ПВО и рост украинских возможностей. По его словам, из-за этого Кремль одновременно ищет оправдания для населения и способ надавить на партнеров Украины.

Смотрите также Путина манит Киев: какова ситуация на границе Беларуси и что будет, если Лукашенко рискнет напасть ї

Кремль придумывает истории о "внешнем управлении"

В Москве пытаются объяснить удары по российской территории так, чтобы не признавать очевидного. Кремль не хочет говорить собственному населению, что Украина своими силами, развитием оборонно-промышленного комплекса и беспилотными системами уже дошла до уровня, когда может бить по целям на большой глубине.

Интересно! 18 мая 2026 года Владимир Зеленский заявил, что за последние месяцы Россия потеряла около 10% нефтепереработки, а нефтяные компании уже вынуждены останавливать скважины. По его словам, это больно бьет по доходам Кремля, а Украина уже согласовала новые операции для спецслужб и Сил обороны.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Для российской власти проблема не только в самих ударах, но и в том, что их все труднее маскировать. Украина наращивает качество своих средств, выбивает российское ПВО и расширяет собственную экспертизу, а в Кремле пытаются подменить эту реальность старой схемой о "весь мир против России".

Россияне не могут просто признать, что это сделали Силы обороны Украины,

– сказал Ткачук.

Так они перекладывают собственные провалы не на силу украинского войска, а на якобы внешнее управление и помощь Запада. Для Кремля важно не показывать Украину сильным противником и одновременно дать россиянам простое объяснение, почему взрывы и пожары уже стали частью их обыденности.

Они оправдывают свои провалы не тем, что враг сильный, а тем, что весь мир против них,

– объяснил майор ВСУ.

Эта схема нужна Москве еще и для внутреннего успокоения. Она должна убедить российское общество, что проблема не в слабости самой России, а в якобы слишком большом количестве внешних врагов.

Зачем Москва разгоняет этот нарратив для Запада

Вторая часть этой кампании направлена уже не на российское общество, а наружу. В Кремле хотят навязать мысль, что удары по территории России якобы зависят не только от Украины, но и от позиции США и других партнеров, потому что так легче давить на западные столицы и требовать новых ограничений для Киева.

Напомним! В середине мая 2026 года Владимир Зеленский подтвердил, что партнеры на разных уровнях просили Украину уменьшить удары по российским НПЗ, потому что опасались влияния на мировые цены на энергоресурсы на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива. Президент заявил, что не согласен с такой оценкой, настаивает на возвращении полных санкций против российской нефти и допускает, что ослабление ограничений могло быть выгодно Москве для продажи части активов "Лукойла".

В Москве помнят, что ранее партнеры уже обращались к Украине с просьбой не бить по российской нефтегазовой инфраструктуре. Теперь эту тему снова пытаются раскручивать, чтобы повлиять на Белый дом и добиться давления на Украину в момент, когда российской стороне все труднее защитить такие объекты собственными силами.

Они ищут различные методы воздействия, они ищут различные возможности для того, чтобы помешать Силам обороны Украины поражать те или иные объекты,

– сказал Ткачук.

Этот расчет появился не на пустом месте. В Москве увидели, что тема контактов с Соединенными Штатами остается для них чувствительной, и теперь пытаются использовать ее в своих интересах, чтобы хотя бы информационно замедлить украинские удары по глубине России.

Они понимают, что сегодня физически, своими возможностями, у них уже нет таких возможностей, потому что их ПВО на сегодняшний момент не справляется с теми вызовами, которые есть,

– объяснил майор ВСУ.

Россия пытается компенсировать слабость в воздухе политическим давлением через внешние каналы. Чем чаще Украина бьет по важным объектам, тем активнее Кремль будет искать не военную, а дипломатическую и информационную возможность остановить эти удары.

Удары вглубь России стали вызовом для Кремля

Проблема для Москвы выходит далеко за пределы самой ПВО или поврежденных объектов. Украина уже не просит разрешения, как бить по территории России, потому что для таких ударов использует собственные беспилотники.

Мы уже не спрашиваем разрешения относительно того, как бить по территории России. Нам не нужно применять западное вооружение для этих ударов,

– сказал Ткачук.

Это бьет по Кремлю сразу в нескольких измерениях, Россия теряет не только часть экономической и энергетической устойчивости, но и привычный образ государства, которое якобы полностью контролирует собственную территорию.

К слову! Атака на Москву 17 мая 2026 года показала, что Украина все меньше зависит от американских разрешений на удары вглубь России, потому что расширяет собственный дальнобойный арсенал и может бить по целям даже в наиболее защищенном регионе страны-агрессора. Newsweek связывал это с развитием украинских беспилотников FP-1 Firepoint, RS-1 Bars и Bars-SM Gladiator, а Найджел Гулд-Дэвис и Павел Нарожный отмечали, что такие удары не только перегружают российскую ПВО, но и разрушают для россиян ощущение изолированности Москвы от войны и подрывают доверие к способности Кремля держать ситуацию под контролем.

Для Путина это отдельный удар, потому что созданный им образ "сильного лидера" разрушается в тот момент, когда тревога раздается уже под Москвой, а российское общество само видит, что взрывы и пожары больше не спрячешь за телевизионной картинкой.

Это существенная проблема для российских властей, потому что они уже не могут обманывать российское общество. Люди сами видят, как прилетает,

– подчеркнул майор ВСУ.

Поэтому в Москве и ищут новые объяснения тому, что происходит. Когда россияне начинают бояться того, что будет осенью и зимой, а удары по энергетике уже не кажутся им чем-то далеким, для власти это становится внутренней проблемой, которую все труднее скрывать.

Что известно о последствиях ударов по российской нефтяной инфраструктуре?

19 мая и в ночь на 20 мая 2026 года Силы обороны ударили по НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" в Нижегородской области и нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3" в Ярославской области. На нижнегородском заводе повредили установку первичной переработки нефти АВТ-6 и вызвали пожар, а на "Ярославль-3" были повреждены 4 резервуара объемом 140 тысяч кубометров.

После ударов 17 мая 2026 года Московский НПЗ временно остановил переработку нефти, а после атаки 15 мая 2026 года прекратил работу и Рязанский НПЗ. Reuters писал, что московский завод обеспечивает около 40% топлива для Москвы и области, а рязанский относится к крупнейшим в России и обеспечивает горючим армию, поэтому на фоне затяжных ремонтов в России снова начали говорить о дефиците бензина перед летним сезоном.

Foreign Policy писал, что Украина все больше смещает акцент с изнурительных боев на фронте на дальнобойные асимметричные удары по российским военным, энергетическим и логистическим объектам. Историк Ульф Бруннбауэр считает, что это усиливает позиции Киева перед предстоящими переговорами, а аналитик ISW Джордж Баррос объяснял, что такая тактика должна не дать России захватить Донбасс и заставить ее садиться за переговоры на условиях, которые будет контролировать Украина.