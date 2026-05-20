Российские власти заботилась, чтобы информация о том, что произошло, не попала к россиянам. Но, несмотря на все эти попытки, для Путина есть плохая новость – Украина выходит из "ловушки разрешений" США, пишет издание Newsweek.

Как Украина выбралась из ловушки разрешений США?

Атака на Москву разрушила любое остаточное ощущение изоляции диктаторской столицы от войны.

Это подчеркивает то, что Украина имеет возможность нанести удары очень значительных масштабов по российской столице или вокруг нее,

– отметил AP Найджел Гулд-Девис, старший научный сотрудник по вопросам России и Евразии аналитического центра Международного института стратегических исследований.

Расширение внутреннего ударного арсенала Украины делает старые дебаты о разрешениях США менее решающими.

Украина все больше имеет возможность действовать самостоятельно и тем самым ослабляет вето Вашингтона на удары вглубь России.

Напомним, американские дебаты по украинским ударам вглубь территории страны-террористки строились вокруг дальности, риска эскалации и контроля США над передачей оружия.

От администрации Байдена до администрации Трампа там руководствовались опасениями относительно эскалации. Американцы считали, что события выйдут из-под контроля, создав высокий риск прямой конфронтации с ядерной Россией.

Не только США такого мнения. Германия также проявляла нежелание предоставлять Украине, в частности, дальнобойные ракеты "Таурус".

Поэтому Украина застряла в ловушке разрешений. Способом выбраться из нее стало расширение внутреннего производства в Украине.

Освободительный толчок Украины к самообеспечению дальнобойными беспилотниками и ракетами начинает окупаться,

– отметили в Newsweek.

Напомним, что, по данным Генштаба, среди целей той ночью была установка по производству микрочипов и большая нефтеперекачивающая станция недалеко от центра Москвы.



Во время удара по Москве было применено три украинских беспилотника дальнего радиуса действия: FP-1 Firepoint, RS-1 Bars и ранее неизвестный Bars-SM Gladiator.



Дроны, такие как FP-1 Firepoint, используются для перенасыщения российской ПВО, тогда как скоростные "Барсы" трудно перехватить без современных самолетов, рассказал военный эксперт Павел Нарожный 24 Каналу.

Стремление Украины к внутреннему ударному потенциалу становится все более насущным, ведь внимание Вашингтона сместилось на Иран.

Что происходит в России?

Российские власти сократили масштабы парада 9 мая, перебои в работе интернета разозлили бизнес и жителей, а лоялистские военные блогеры начали публично ставить под сомнение провалы противовоздушной обороны.

Московские власти также запретили жителям, СМИ, экстренным службам и организациям публиковать тексты, фотографии или видео о последствиях ударов дронов, ограничив информацию только каналами министерства обороны и мэра.

Атаки на Москву бросают вызов способности Кремля держать войну психологически дистанционно от политического центра России.

Хотя автоматического коллапса в России пока не предвидится, все же это подрывает доверие россиян к своему президенту.

Путин все еще может цензурировать и мстить. Но он больше не может рассчитывать на то, что США будет сторожем "длинной руки" Украины.

К слову, россиян уже готовят к окончанию войны без "великой победы". При этом пропагандисты до сих пор не признают, что ни одна из военных целей Кремля на самом деле не была выполнена. Сам Путин и его ближайшее окружение изолированы не только от народа, но и от собственной элиты. У диктатора, вероятно, нет плана, как прекратить войну.



24 Канал общался с различными экспертами по ситуации в России. Журналист, аналитик-международник Александр Демченко в интервью отметил, что сейчас Путина контролирует его силовое крыло, которое не передает ему правдивой информации о реальном положении вещей на фронте.



Основатель сообщества Resurgram Дмитрий Корниенко в разговоре с 24 Каналом заметил, российские элиты недовольны изоляцией диктатора и ограниченным доступом к нему.



А то, что Путин начал говорить о возможном окончании войны, политолог Олег Саакян объяснил тем, что для России ситуация складывается значительно хуже, чем она хотела бы показать.



Между тем политолог Игорь Чаленко отметил, что атаки украинских сил на российскую территорию усиливают переговорные позиции Украины.

Последние атаки на врага

20 мая стало известно, что ВСУ атаковали НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" и нефтеперекачивающую станцию "Ярославль-3". Сообщалось о пожарах и повреждениях. Особенно болезненным для россиян стал удар по "Ярославль-3". Эта станция является частью российской нефтетранспортной системы, поддерживающей военно-промышленный комплекс.

Дроны также повторно атаковали химический комплекс "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае, начался пожар. Кроме того, под прицелом оказался и нефтеперерабатывающий завод в Кстово Нижегородской области.