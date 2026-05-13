Основатель сообщества Resurgram Дмитрий Корниенко объяснил в разговоре с 24 Каналом, почему поведение главы Кремля раздражает элиту и нарушает баланс в системе российской власти. В то же время примечательно изменение тональности в риторике Владимира Путина в отношении украинской власти.

Кто контролирует главу Кремля?

Корниенко объяснил, что определенные группы влияния в России недовольны тем, что Путин изолирован от внешнего мира и даже от своего окружения.

Путин является олицетворением условного общественного договора кланов, элит, олигархических групп, силовиков, который фиксирует неформальные правила поведения в рамках властной системы. Он хоть и имеет практически неограниченную власть, однако все же ограничен необходимостью обеспечения баланса этого договора,

– подчеркнул он.

В то же время он, как сообщают СМИ, закрывается на несколько недель в бункере и к нему не может попасть даже близкое окружение без трехдневной проверки. Это свидетельствует, как предположил основатель сообщества Resurgram, о том, что кто-то может контролировать "пузырь" Путина.

Известно, что Федеральная служба охраны запретила пользоваться и Путину, и его окружению любыми устройствами, которые приобщены к сети. Получается, по его мнению, что служба, которая обеспечивает охрану главы Кремля, уже контролирует то, кто может подойти к Путину, передать ему информацию и тому подобное.

Поэтому нет центра, который обеспечивает правила для групп влияния, существующих в российской власти. Например, Сергей Кириенко (первый заместитель главы администрации президента России – 24 Канал) через своего сына, который руководит корпорацией "ВКонтакте", пытается заблокировать интернет в России. И тем самым получить уникальное право контролировать медиаполе,

– подчеркнул Дмитрий Корниенко.

Однако это медиаполе фрагментировано – там есть блогеры, что лояльны к разным кланам – секретаря Совбеза Сергея Шойгу, Министерства обороны, ФСБ.

Стоит знать. Политолог Игорь Чаленко считает, что важнейшее изменение в риторике Путина связано с тем, что он допустил возможность его встречи с украинским президентом не только в Москве, но и в третьей стране. Также глава России заявил, что "конфликт в Украине" якобы направляется к своему завершению. Чаленко отметил, что это является риторическим приемом. Путин сказал, что война заканчивается, чтобы синхронизировать свою риторику с заявлениями Дональда Трампа.

"Поскольку, чем меньше ресурсов остается у Кремля, тем больше происходит перераспределение и нарушается баланс сил. Состояние самых богатых людей из окружения Путина растет несмотря на экономический кризис. Ведь в их пользу отбираются активы у людей, менее лояльных к режиму. Однако скорость этих процессов из-за нехватки информации трудно проанализировать", – убежден он.

К слову. Журналист Денис Казанский обратил внимание на изменение риторики Путина в отношении украинской власти. Ранее он говорил о ее "нелегитимности". Однако сегодня глава Кремля смягчил риторику, избегает резких формулировок относительно украинского руководства. Такая трансформация может быть связана, в частности, с международным давлением и возможными переговорами на фоне ухудшения для россиян ситуации на фронте.

Однако даже изменение риторики Путина, который ранее называл украинского лидера "наркоманом", а на днях вспомнил о нем как о "господине Зеленском", является свидетельством того, что что-то происходит. И эти процессы, по мнению основателя сообщества Resurgram, достаточно чувствительны.

Что происходит в верхушке российской власти?

Политтехнолог Юрий Подорожний объяснил, что Путин уже потерял полный контроль над властью в России. Сейчас рычаги влияния сосредотачиваются у ФСБ и руководителей ВПК. Сегодня, по его предположению, стоит вопрос, нужен ли системе Путин.

С каждым днем растет конфронтация между администрацией Путина и ФСБ, о чем сообщают разведки. Подорожний заметил, что если бы глава Кремля действительно контролировал власть, то Россия бы не дошла до ситуации, в которой сейчас находится. Поэтому именно в ФСБ будут определять, "кто станет следующим президентом России".