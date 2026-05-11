Политтехнолог Юрий Подорожний объяснил 24 Каналу, что ключевой вопрос не в том, что думает сам Путин, а в том, нужен ли он системе.

Смотрите также: Путин взялся угрожать Армении и Финляндии: что снова пугает диктатора

Есть ли признаки ослабления вертикали власти в России?

Западные разведки фиксируют конфронтацию между администрацией Путина и ФСБ – ситуация все больше напоминает борьбу за власть после отставки Бориса Ельцина.

По мнению эксперта, главный вопрос не в том, что Путин думает или делает, а в том, какую роль он играет в процессе, который уже происходит без его полного контроля.

Если бы Путин действительно контролировал ситуацию, то Россия бы до этого не дошла. Поэтому говорить о его будущем уже можно вполне предметно. Влияние военных существенно выросли, но именно ФСБ контролировала власть и будет контролировать дальше. Именно они будут определять, кто станет следующим президентом России,

– сказал Подорожний.

Сценариев устранения Путина может быть множество: неудачная операция, внезапный сердечный приступ или "несчастный случай" вроде гибели Евгения Пригожина в самолете. Тем более, что физическое состояние диктатора, судя по его внешнему виду, уже само по себе вызывает вопросы.

"Сейчас вопрос только в том, нужен ли он на данном этапе процесса, или не нужен", – подчеркнул политтехнолог.

Обратите внимание! По оценкам экспертов, война в Украине заставила Путина провести парад в заметно более скромном формате. Мероприятие длилось около 45 минут, и впервые с 2007 года на нем не было представлено танков и другой тяжелой военной техники. Кроме того, этом году в Москву прибыли только 10 иностранных лидеров, тогда как в 2025 году их количество превышало 20. В Институте изучения войны отметили, что сокращению мероприятия предшествовал ряд успешных украинских ударов по тыловым объектам на территории России.

Что еще известно о потенциальном перевороте в России?

Владимир Путин опасается возможного покушения или попытки переворота в России, при этом считает потенциальным источником угрозы Сергея Шойгу. В то же время источники отмечают, что Федеральная служба охраны РФ под контролем Кочнева контролирует интернет-инфраструктуру и имеет значительное влияние на власть, что ранее не было присуще российской системе.

Среди возможных претендентов на пост президента России называют Дмитрия Патрушева, который сейчас является вице-премьером, Дениса Мантурова, отвечающего за развитие военной экономики, Максима Орешкина, которого российские олигархи считают удобным для влияния, а также Алексея Дюмина, бывшего охранника Путина, которого впоследствии назначили губернатором.