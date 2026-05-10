Соответствующие заявления прозвучали 9 мая, передают российские СМИ.

Смотрите также Зеленский должен позвонить Путину, если он заинтересован в переговорах, – Фицо

Что сказал Путин об Армении?

Путин прокомментировал желание Армении присоединиться к ЕС.

Он заявил, что у России с армянским народом особые отношения на протяжении веков, добавив, что если армянам выгодно то или иное решение, то россияне против не будут.

Но, конечно, мы должны иметь в виду некоторые обстоятельства, которые важны и для нас, и для наших партнеров... Ну, например, у нас торговый оборот с Арменией, он снизился сейчас. В прошлом году, позапрошлом был намного больше. Но все-таки 7 миллиардов долларов за 2025 год. Если ВВП страны 29 миллиардов, то это серьезная величина,

– вел диктатор в своем разговоре.

Он также заявил, что Армения приобретает значительные преимущества в рамках ЕврАзЭС по сельскому хозяйству, перерабатывающей промышленности, таможенных и других сборов, миграционной отрасли.

Справочно. Евразийское экономическое общество (ЕврАзЭС) – экономическая организация, наделена функциями, связанными с формированием общих внешних таможенных границ стран-учредителей, входящих в нее. А это – Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Путин заявил, что, на его взгляд, гражданам Армении в отношении России как главного экономического партнера и Евросоюза надо определиться как можно раньше. Например, провести референдум.

Это не наше дело, но, в принципе, это вполне логично – провести референдум и спросить граждан Армении, какой будет их выбор. Соответственно и мы сделали бы соответствующие выводы, и пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода,

– отметил российский президент.

Как Путин угрожал Финляндии?

Во время своей речи Путин задался вопросом, зачем Финляндия вступила в НАТО.

Он заявил, что у России с ней не было никаких территориальных споров.

Все было давно решено. Ничего не нужно. И руководство Финляндии это прекрасно понимало,

– твердил диктатор.

Он сказал, что финны в надежде на то, что у России все рухнет, а они "тут как тут".

Цап-царап... Вот они уже там границу строят по реке Сестре. Я бы и определенный жест сделал, и кое-что сказал, но поскольку я родом из культурной столицы, я воздержусь. Но я думаю, что в значительной степени все, что происходит, продиктовано именно подобными соображениями. Но сейчас, когда приходит понимание, что все не так просто,

– дальше вел абсурдные разговоры Путин.

Справочно. Путин вспомнил о своем происхождении из Санкт-Петербурга, которую россияне называют "культурной столицей". Этими словами он объяснил свою "сдержанность" в выражениях.



А река Сестра, о которой он говорил, течет Выборгским, Всеволожским районами Ленинградской области и Курортным районом Санкт-Петербурга. Она когда-то была естественной границей между Россией и Швецией и между Россией и Финляндией. До начала 18 века она впадала в Финский залив. После строительства дамбы для нужд Сестрорецкого оружейного завода ее часть превратилась в водохранилище.

Где расположена река Сестра: смотрите на карте

Напомним, что Финляндия имеет общую 1340-километровую границу с Россией. Генерал армии США Бен Ходжес в эксклюзивном интервью 24 Каналу спрогнозировал атаки России на страны НАТО, отметив, если агрессия будет против Финляндии, то россияне потерпят сокрушительное поражение.

Что говорил Путин об Украине?

Путин заявил, что все, что происходит в Украине, началось с попытки вступления Украины в ЕС.

В конце концов тогдашний президент Янукович внимательнее прочитал, прикинул, сказал: "Нет, пока, наверное, я не готов к этому, потому что слишком большие убытки для экономики Украины возникали". Он не отказался от вступления, он сказал: "Я должен еще раз к этому вернуться, все проанализировать",

– вел кремлевский преступник.

Он добавил, что все это "привело к госперевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и к боевым действиям".

Путин выдал, что удары по центру Киева могут быть ответом на провокации, но Россия якобы не желает ухудшать отношения с другими странами.

Диктатор также заявил, что война в Украине идет к завершению. А российские войска отвели от Киева в 2022 году по просьбе президента Франции Макрона.

Напомним, что тогда Москва хотела захватить Киев за три дня, но переоценила свои силы. Сейчас для России это сделать даже сложнее, чем атаковать страны НАТО, считает дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015 – 2019), заместитель главы Администрации Президента Украины (2014 – 2015) Валерий Чалый 24 Канала.

Кроме того, Путин заявил, что Украина не готова к обмену пленных, хотя Москва якобы согласилась на предложение США о перемирии и обмене.

Что говорят эксперты о ситуации в самой России?