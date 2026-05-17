Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил в разговоре с 24 Каналом, что последние несколько месяцев происходит системный вынос целых отраслей России. Он объяснил, к каким последствиям для Кремля это приведет.

Как Украина осуществляет давление на врага?

Подоляк отметил, что под ударами украинских сил находится транспортная отрасль России. Это транспортная логистика по нефтеперевалке, в частности НПЗ. Именно деньги от экспорта нефти позволяют россиянам продолжать войну.

Также Украина своими ударами выносит российские милитарные производства. Таким образом мы сокращаем инструменты, которые Россия может тратить на эту войну,

– отметил он.

В то же время по линии фронта продолжаются, по словам советника ОПУ удары по живой силе врага.

"Все это существенно меняет понимание этого этапа войны. А именно, какая сторона ее модерирует, которая имеет технологические преимущества и способна их быстро реализовывать", – подчеркнул советник Офиса Президента.

Он пояснил, что украинские силы сегодня системно выносят российские отрасли. Ранее наносилось одно попадание, а потом Россия имела возможность восстановить пораженный объект. А сейчас Украина наносит один удар за другим, как по порту в Усть-Луге Ленинградской области. И восстановить его россияне уже не могут.

Стоит знать. Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко считает, что раньше украинские силы были способны поражать западным оружием объекты врага на расстоянии 50 – 200 километров. Однако сегодня украинские ударные дроны-камикадзе могут наносить удары на такой глубине. Такие удары, по его мнению, наносят существенный вред врагу, и он в конце концов не будет иметь возможности провести активные боевые действия, в частности с помощью пехоты.

"Из-за таких системных атак проблемы России будут расти в геометрической прогрессии. Прежде всего она будет испытывать недостаток ресурсов, потом – недостаточное финансирование и в конце концов потерю прибыли от милитаристских компонентов или от перераспределения ресурса у ближайшего олигархического окружения Владимира Путина", – отметил Михаил Подоляк.

Все это может подтолкнуть Россию, по его мнению, к более рациональному поведению. Однако единственное, что может повлиять на Кремль – это принуждение. И Владимир Зеленский хорошо понимает, как это принуждение совершать, какие инструменты для этого нужны.

К слову. Россия надеется, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке и росте цены на нефть она сможет улучшить ситуацию в экономике. Однако как отметил глава НБУ Андрей Пышный, уверен, что санкций против России работают. По его словам, треть российского банковского сектора находится в убытках, а дефицит бюджета за первый квартал составляет годовой размер. В то же время экономический рост в России составляет около 1%. Пышный отметил, что санкции против России надо усиливать.

Однако важно понимать, как отметил советник ОПУ, что Россия не готова выходить из войны, ведь ей дешевле продолжать воевать. Потому что окончании войны приведет к сдвигу ситуации внутри России из-за больших претензий к Путину и его окружению. И самое главное – российские власти не смогут перевести свою экономику с милитарных рельсов на привычные для мирного времени. Российским элитам придется отказаться от заработка на войне, а она на это точно не пойдет.

Силы обороны осуществили мощную атаку на Россию ночью 17 мая. В частности, происходила самая большая дроновая атака на Москву и Подмосковье с начала войны.

Под ударами оказалось предприятие "Ангстрем" в Зеленограде, которое производит, в частности микросхемы для высокоточного оружия. Также был атакован Московский НПЗ, нефтеперекачивающая станция "Солнечногорская". Она представляет собой критическую часть кольцевого нефтепродуктопровода, расположенного вокруг Москвы. Кроме того, была поражена нефтеперекачивающая станция "Володарское".

Владимир Зеленский, комментируя эту атаку, отметил, что украинским БпЛА удалось прорвать противовоздушную оборону наиболее защищенной Московской области. Он подчеркнул, что удары по Москве и Подмосковью являются четким сигналом, что "не стоит связываться с Украиной".

Также были нанесены удары по оккупированным территориям. Как отметил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, 16 мая российский "Урал" был поражен дроном возле поселка Безымянное в районе Мариуполя и Новоазовска. Это по его словам, признак того, что Украина контролирует сухопутный коридор россиян в Крым. Силы обороны могут поражать логистические пути врага не только от Мариуполя, а от Новоазовска, то есть почти от границы.