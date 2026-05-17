Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив у розмові з 24 Каналом, що останні кілька місяців відбувається системне винесення цілих галузей Росії. Він пояснив, до яких наслідків для Кремля це призведе.

Як Україна здійснює тиск на ворога?

Подоляк наголосив, що під ударами українських сил перебуває транспортна галузь Росії. Це транспортна логістика щодо нафтоперевалки, зокрема НПЗ. Саме гроші від експорту нафти дозволяють росіянам продовжувати війну.

Також Україна своїми ударами виносить російські мілітарні виробництва. У такий спосіб ми скорочуємо інструменти, які Росія може витрачати на цю війну,

– зауважив він.

Водночас по лінії фронту тривають, за словами радника ОПУ удари по живій силі ворога.

"Все це суттєво змінює розуміння цього етапу війни. А саме, яка сторона її модерує, яка має технологічні переваги і здатна їх швидко реалізовувати", – підкреслив радник Офісу Президента.

Він пояснив, що українські сили сьогодні системно виносять російські галузі. Раніше завдавалося одне влучання, а потім Росія мала можливість відновити уражений об'єкт. А зараз Україна завдає один удар за іншим, як по порту в Усть-Лузі Ленінградської області. І відновити його росіяни вже не можуть.

Варто знати. Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко вважає, що раніше українські сили були здатні уражати західною зброєю об'єкти ворога на відстані 50 – 200 кілометрів. Проте сьогодні українську ударні дрони-камікадзе можуть завдавати ударів на такій глибині. Такі удари, на його думку, завдають суттєвої шкоди ворогу, і він зрештою не матиме можливостей проводити активні бойові дії, зокрема за допомогою піхоти.

"Через такі системні атаки проблеми Росії зростатимуть у геометричній прогресії. Насамперед вона відчуватиме нестачу ресурсів, потім – недостатнє фінансування і зрештою втрату прибутку від мілітарних компонентів чи від перерозподілу ресурсу в найближчого олігархічного оточення Володимира Путіна", – зауважив Михайло Подоляк.

Все це може підштовхнути Росію, на його думку, до раціональнішої поведінки. Проте єдине, що може вплинути на Кремль – це примус. І Володимир Зеленський добре розуміє, як цей примус вчиняти, які інструменти для цього потрібні.

До слова. Росія сподівається, що на тлі конфлікту на Близькому Сході та зростанні ці на нафту вона зможе покращити ситуацію в економіці. Однак як зауважив глава НБУ Андрій Пишний, впевнений, що санкцій проти Росії працюють. За його словами, третина російського банківського сектора перебуває у збитках, а дефіцит бюджету за перший квартал складає річний розмір. Водночас економічне зростання в Росії становить близько 1%. Пишний відзначив, що санкції проти Росії треба посилювати.

Однак важливо розуміти, як зазначив радник ОПУ, що Росія не готова виходити з війни, адже їй дешевше продовжувати воювати. Тому що закінченні війни призведе до зрушення ситуації всередині Росії через великі претензії до Путіна та його оточення. І найголовніше – російська влада не зможе перевести свою економіку з мілітарних рейок на звичні для мирного часу. Російським елітам доведеться відмовитися від заробітку на війни, а вона на це точно не піде.

Україна продовжує завдавати ударів по Росії: що відбувається?

Сили оборони здійснили потужну атаку на Росію вночі 17 травня. Зокрема, відбувалась найбільша дронова атака на Москву і Підмосков'я від початку війни.

Під ударами опинилося підприємство "Ангстрєм" у Зеленограді, яке виробляє, зокрема мікросхеми для високоточної зброї. Також було атаковано Московський НПЗ, нафтоперекачувальна станція "Сонєчногорська". Вона уявляє собою критичну частину кільцевого нафтопродуктопроводу, що розташований довкола Москви. Крім того, було уражено нафтоперекачувальну станцію "Володарськоє".

Володимир Зеленський, коментуючи цю атаку, наголосив, що українським БпЛА вдалося прорвати протиповітряну оборону найбільш захищеної Московської області. Він підкреслив, що удари по Москві та Підмосков'я є чітким сигналом, що "не варто зв'язуватися з Україною".

Також було завдано ударів по окупованих територіях. Як зазначив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, 16 травня російський "Урал" було уражено дроном біля селища Безіменне в районі Маріуполя та Новоазовська. Це за його словами, ознака того, що Україна контролює сухопутний коридор росіян до Криму. Сили оборони можуть уражати логістичні шляхи ворога не тільки від Маріуполя, а від Новоазовська, тобто майже від кордону.