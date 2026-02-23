Скільки коштуватиме відновлення України?

Остання оцінка базується на даних з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2025 року, про що пише Reuters.

Вона зросла на 12% у порівняні з прогнозом минулого року, зокрема через збільшення пошкодженої або зруйнованої енергетичної інфраструктури. І це вже п’ята оцінка від початку війни.

Прямі збитки в Україні сягнули 195 мільярдів доларів, що майже на 11% більше, ніж у попередньому звіті. Найбільше постраждали житловий сектор, транспорт і енергетика.

Зауважте! Це більш ніж удвічі перевищує шкоду, зафіксовану в першому звіті 2022 року, а найбільші втрати зосереджені у прифронтових регіонах та великих містах, включно зі Києвом.

Війна в Україні спричинила найбільшу хвилю біженців у Європі з часів Другої світової війни:

понад 6 мільйонів українців живуть за кордоном як біженці; ще 4,6 мільйона є внутрішньо переміщеними особами (станом на грудень 2025 року).

Війна також завдала потужного удару по економіці України: її ВВП у реальному вимірі нині на 21% менший, ніж у 2021 році. А якщо бойові дії триватимуть весь 2026 рік, то зростання ВВП обмежиться приблизно 2%, але може прискоритися до 4% у 2027 році та 4,5% у 2028-му (за умови припинення вогню до кінця року).

Житловий сектор зазнав найбільших втрат – пошкоджено або зруйновано 14% житлового фонду (приблизно 61 мільярд доларів).

Залізниці та інша транспортна інфраструктура – близько 40,3 мільярда доларів збитків.

Енергетика втратила майже 25 мільярдів доларів через масовані ракетні удари.

Соціально-економічні втрати оцінюються у 667 мільярда доларів, що на 13% більше.

Водночас уряд України уже передбачив близько 15,25 мільярда доларів на програми відновлення цього року. З лютого 2022 року Київ та партнери вже витратили 20,3 мільярда доларів на термінові ремонти в різних секторах, зокрема житловому.

Зверніть увагу! У звіті зазначено, що Україна могла б покрити приблизно 40% потреб у відбудові коштом приватного сектору, якщо проведе цільові реформи для залучення інвестицій у продуктивні галузі – сільське господарство, промисловість і туризм.

Нагадаємо, що в Україні досить важко відновлювати зокрема енергетичну інфраструктуру. Зокрема проблема полягає у тому, що її потрібно адаптувати.

Але є ще одна проблема – перед війною в країні збиралися зробити реконструкцію пострадянського енергетичного об'єкта. Проте не встигли це зробити.

Тому наразі головне завдання – це знайти технічну допомогу, яка буде сумісна з радянським обладнанням. Про це повідомила єврокомісарка Аджа Лябіб.

Водночас росіянам відомо про вразливість старих об'єктів. Тому вони б'ють саме туди.

Що ще слід знати про відбудову України?