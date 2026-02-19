Які правила запровадив уряд?

Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Своїм рішенням уряд дозволив на пільгових умовах орендувати державне та комунальне майно організаціям, які займаються розміщенням ВПО.

Пільги передбачають:

Громадські та благодійні організації

Матимуть змогу взяти в оренду приміщення для забезпечення житлом ВПО за символічну плату. Ставка складатиме 0,01 від розрахункової орендної плати.

Державні у комунальні установи

Заклади у галузях культури, освіти, охорони здоров'я та соціального захисту матимуть право орендувати житло для переміщених осіб за 1 гривню на рік без жодного аукціону. Така ставка діятиме за кожен житловий об'єкт.

Господарські товариства

Організації, що мають державну частку понад 50%, матимуть змогу передати свої приміщення під житло для ВПО теж за 1 гривню на рік. Така можливість діятиме протягом воєнного стану та ще пів року після нього.

Такі умови спрощують доступ до вільних гуртожитків, санаторіїв, тренувальних баз та інших приміщень і дозволяють громадам швидше облаштовувати місця тимчасового проживання для людей, які вимушено залишили свої домівки через війну,

– наголосила Свириденко.

Які квартири передаватимуть для ВПО?

Водночас нещодавно стало відомо про новий пілотний проєкт, який запускає Кабмін. Він передбачає, що порожні квартири в Україні передаватимуть для проживання ВПО, розповіли у Міністерстві розвитку громад та територій.

Йдеться не про новобудови, а про квартири, які роками не використовуються за призначенням. Їх переобладнають під соціальне житло та нададуть вимушеним переселенцям.

Йдеться про таку нерухомість:

порожні будинки, які знаходяться на балансі громад;

гуртожитки, що не використовуються;

адмінбудівлі, які можна переобладнати під квартири;

приміщення соціальної інфраструктури, яким необхідна реконструкція;

та нерухомість, яка перейшла у державну власність через відсутність спадкоємців.

Усі ці об'єкти обстежать і визначать, які підлягають реконструкції. Ставку робитимуть на нерухомість, яку можна обладнати для тривалого проживання ВПО.

Першими у проєкті беруть участь 3 області:

Київська;

Полтавська;

Івано-Франківська.

Важливо! У лютому – березні відберуть близько 60 – 70 приміщень для первинного огляду. Далі фахівці проведуть технічне обстеження та визначать обсяг необхідних робіт.

Як ВПО отримати житло безкоштовно?