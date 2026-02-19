Какие правила ввело правительство?

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Своим решением правительство разрешило на льготных условиях арендовать государственное и коммунальное имущество организациям, которые занимаются размещением ВПЛ.

Льготы предусматривают:

Общественные и благотворительные организации

Смогут взять в аренду помещения для обеспечения жильем ВПЛ за символическую плату. Ставка будет составлять 0,01 от расчетной арендной платы.

Государственные в коммунальные учреждения

Учреждения в области культуры, образования, здравоохранения и социальной защиты будут иметь право арендовать жилье для перемещенных лиц за 1 гривну в год без всякого аукциона. Такая ставка будет действовать за каждый жилой объект.

Хозяйственные общества

Организации, имеющие государственную долю более 50%, смогут передать свои помещения под жилье для ВПЛ тоже за 1 гривну в год. Такая возможность будет действовать в течение военного положения и еще полгода после него.

Такие условия упрощают доступ к свободным общежитиям, санаториев, тренировочных баз и других помещений и позволяют общинам быстрее обустраивать места временного проживания для людей, которые вынужденно оставили свои дома из-за войны,

– отметила Свириденко.

Какие квартиры будут передавать для ВПЛ?

В то же время недавно стало известно о новом пилотном проекте, который запускает Кабмин. Он предусматривает, что пустые квартиры в Украине будут передавать для проживания ВПО, рассказали в Министерстве развития общин и территорий.

Речь идет не о новостройках, а о квартирах, которые годами не используются по назначению. Их переоборудуют под социальное жилье и предоставят вынужденным переселенцам.

Речь идет о такой недвижимости:

пустые дома, которые находятся на балансе общин;

общежития, которые не используются;

админздания, которые можно переоборудовать под квартиры;

помещения социальной инфраструктуры, которым необходима реконструкция;

и недвижимость, которая перешла в государственную собственность из-за отсутствия наследников.

Все эти объекты обследуют и определят, подлежащих реконструкции. Ставку будут делать на недвижимость, которую можно оборудовать для длительного проживания ВПЛ.

Первыми в проекте принимают участие 3 области:

Киевская;

Полтавская;

Ивано-Франковская.

Важно! В феврале – марте отберут около 60 – 70 помещений для первичного осмотра. Далее специалисты проведут техническое обследование и определят объем необходимых работ.

Как ВПЛ получить жилье бесплатно?