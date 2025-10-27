Что ожидает ВПЛ в 2026 году?

Правка была принята по итогам рассмотрения в первом чтении проекта государственного бюджета 2026 года, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.

На сайте указано, что о предстоящих изменениях рассказал народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, председатель рабочей группы ВСК Верховной Рады по вопросам жилья для внутренне перемещенных лиц Максим Ткаченко.

В документе учли увеличение расходов на 1,5 миллиарда на поддержку ВПО,

– сообщил Максим Ткаченко.

Он напомнил, что война продолжается двенадцатый год. Поэтому в Украине есть переселенцы из Луганска, Донецка из Крыма, которые ждут от государства компенсацию за свое утраченное жилье.

Однако пока нет в стране механизма, чтобы эти люди хотя бы что-то получить. Однако Министерство развития общин и территорий анонсирует, что в следующем году начнутся первые выплаты помощи людям с оккупированных территорий.

Но пока это будет касаться двух категорий людей:

граждан со статусом участника боевых действий; людей с инвалидностью, полученной во время военных действий.

Максим Ткаченко подчеркнул: компенсации нужны и тем украинцам, которые уже не имеют куда возвращаться даже после окончания войны. Дело в том, что Россия уничтожила их населенные пункты:

Бахмут; Соледар; Северодонецк; Рубежное; Попасную; Лисичанск; многие другие.

То есть физически этих городов уже не существует. Поэтому инициатива Верховной Рады заключается в том, чтобы найти для таких людей жилье в селах.

Согласно словам Ткаченко, речь идет об одном из действенных вариантов. Дело в том, что стоимость таких домов 120 – 300 тысяч гривен.

Обратите внимание! То есть есть возможность обеспечить жильем большее количество людей.

Как получить компенсацию за разрушенное жилье?

Более 1 600 семей, чьи дома были уничтожены в результате российской агрессии, смогут приобрести жилье, ведь украинское правительство выделило дополнительные 2,5 миллиарда гривен на жилищные сертификаты по программе еВідновлення. Об этом пишет премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Сейчас подавать заявки можно:

через "Дію"; в ЦНАПе; у нотариуса.

В частности отныне для подтверждения разрушений хватает одного общего фото, а геолокация может быть с погрешностью до 10 метров.

Важно! Также можно использовать в качестве подтверждения космические снимки и данные подразделений Сил обороны для мест, куда не могут добраться комиссии.

Что еще сейчас упрощает жизнь для ВПЛ?