О таком рассказывает 24 Канал, ссылаясь на итоги пленарного заседания Верховной Рады за четверг, 23 октября.
Актуально Усилится ли мобилизация в Украине и по каким спискам будут призывать: подробное объяснение
Как изменилось оформление паспортов в Украине?
Отныне все записи в паспорте-книжечке будут делаться только на украинском языке. Данные больше не будут дублировать на русском, как было раньше.
Согласно решению, документ отменяет устаревшее положение о паспортах, принятое еще в 1992 году, которое не соответствовало современному законодательству.
С 2016 года в Украине оформляются паспорта исключительно в форме ID-карточек, а последние книжечки были изготовлены еще в 2014 году.
Однако в отдельных случаях, по решению суда, паспорт-книжечку все еще могут выдать. В таких документах отныне все записи также должны быть только на украинском языке.
Обратите внимание! В то же время паспорта старого образца, в которых информация подается на двух языках, остаются в силе и не требуют замены.
Новые правила лишь унифицируют языковое оформление документов в соответствии с законодательством Украины.
Последние важные решения Верховной Рады
Накануне, 22 октября, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2026 год. За соответствующее решение проголосовали 256 народных депутатов.
Кроме того, парламент утвердил дополнительные 325 миллиардов гривен на нужды обороны. Эти средства направят на финансирование Вооруженных сил Украины, закупку и производство вооружения, поддержку Национальной гвардии, закупку беспилотников и другие направления, необходимые для обеспечения обороноспособности государства.
Депутаты также проголосовали за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней до 3 февраля 2026 года.
Отдельно в парламенте согласовали предложение о существенном повышении зарплат учителей на 50% в течение следующего года. В 2026 году на сферу образования запланировано рекордное финансирование – 257,4 миллиарда гривен.