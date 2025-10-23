Про таке розповідає 24 Канал, посилаючись на підсумки пленарного засідання Верховної Ради за четвер, 23 жовтня.

Як змінилося оформлення паспортів в Україні?

Відтепер усі записи в паспорті-книжечці робитимуться тільки українською мовою. Дані більше не дублюватимуть російською, як було раніше.

Згідно з рішенням, документ скасовує застаріле положення про паспорти, ухвалене ще у 1992 році, яке не відповідало сучасному законодавству.

З 2016 року в Україні оформлюються паспорти виключно у формі ID-карток, а останні книжечки були виготовлені ще у 2014 році.

Проте в окремих випадках, за рішенням суду, паспорт-книжечку все ще можуть видати. У таких документах відтепер усі записи також мають бути лише українською мовою.

Зверніть увагу! Водночас паспорти старого зразка, у яких інформація подається двома мовами, залишаються чинними й не потребують заміни.

Нові правила лише уніфікують мовне оформлення документів відповідно до законодавства України.

