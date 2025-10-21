Яке рішення щодо бюджету ухвалили?

Зміни передбачають виділення додаткових 325 мільярдів гривень на оборону, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Голова бюджетного комітету ВРУ Підласа повідомила, що ці гроші необхідні для вчасного забезпечення українських військових виплатами. За рішення проголосували 297 депутатів. Також відомо, що частина коштів – надходження від заморожених активів Росії.

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що влада також переходить до розгляду законопроєкту про Бюджет 2026. Питання, які включені, – який буде прожитковий мінімум, скільки грошей виділять на сферу освіти, охорони здоровʼя, скільки отримають військові.

Як розподілять гроші на оборону?

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа розповіла, на що підуть кошти, передає 24 Канал.

Відомо, що сума видатки буде розподілені так:

На ЗСУ – майже 211 мільярдів гривень,

Виробництво та закупівля зброї та боєприпасів – 99,1 мільярда гривень,

Національна гвардія – 8,1 мільярда гривень,

Закупівля дронів, яку здійснює Держспецзв'язку – 4,3 мільярда гривень,

Для СБУ – 1,3 мільярда гривень,

Державна спеціальна служба транспорту – 918 мільйонів гривень,

Державна прикордонна служба – 83 мільйони гривень,

Для ГУР МО – 28,8 мільйона гривень,

Для СЗР – 8 мільйонів гривень.

Що відомо про бюджет на 2026 рік?