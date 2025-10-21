Какое решение по бюджету приняли?
Изменения предусматривают выделение дополнительных 325 миллиардов гривен на оборону, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.
Смотрите также Бюджет на 2026 год зарекомендовали к I чтению, – Пидласа
Председатель бюджетного комитета ВРУ Пидласа сообщила, что эти деньги необходимы для своевременного обеспечения украинских военных выплатами. За решение проголосовали 297 депутатов. Также известно, что часть средств – поступления от замороженных активов России.
Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что власти также переходят к рассмотрению законопроекта о Бюджете 2026. Включенные вопросы – какой будет прожиточный минимум, сколько денег выделят на сферу образования, здравоохранения, сколько получат военные.
Как распределят деньги на оборону?
Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа рассказала, на что пойдут средства, передает 24 Канал.
Известно, что сумма расходы будет распределены так:
- На ВСУ – почти 211 миллиардов гривен,
- Производство и закупка оружия и боеприпасов – 99,1 миллиарда гривен,
- Национальная гвардия – 8,1 миллиарда гривен,
- Закупка дронов, которую осуществляет Госспецсвязи – 4,3 миллиарда гривен,
- Для СБУ – 1,3 миллиарда гривен,
- Государственная специальная служба транспорта – 918 миллионов гривен,
- Государственная пограничная служба – 83 миллиона гривен,
- Для ГУР МО – 28,8 миллиона гривен,
- Для СВР – 8 миллионов гривен.
Что известно о бюджете на 2026 год?
Украина ищет пути увеличения госбюджета в 2026 году на 100 миллиардов гривен, что можно сделать через детенизацию экономики и новые налоги. Предлагается усилить контроль, публичность данных о продажах и ввести реестры для борьбы с теневыми схемами в разных отраслях.
В 2026 году прожиточный минимум в Украине вырастет на 10%, но все еще будет далек от фактического уровня потребления. Государство не может значительно увеличивать его в условиях войны, это повлияет на рост многих соцвыплат и создаст давление на бюджет.
Народные депутаты подали 3339 правок в государственный бюджет на 2026 год, что является рекордным количеством за последние 19 лет. Партия "Европейская солидарность" подала больше правок – 910, из них 662 от Артура Герасимова.