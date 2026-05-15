Какие денежные выплаты можно получить "задним числом"?

Какую помощь можно получить таким образом, рассказывает 24 Канал.

Читайте также Плюс тысяча гривен к пенсии: кто из пенсионеров может получить эту доплату

Например, речь идет о поддержке для внутренне перемещенных лиц. Об этом писали на сайте Дії.

Пример: выплаты для детей ВПЛ. Родителям (или опекунам или другим представителям ребенка) следует подать заявление о пересмотре помощи до 1 мая 2026 года.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Таким образом, можно получить выплаты с 1 февраля 2026 года. Это и есть получение "задним числом".

Следует добавить, что дети от 6 до 18 лет получают помощь, если проживают на территориях боевых действий или на безопасных территориях и учатся в местном учебном заведении.

Обратите внимание! Если лицо не успело подать заявление до 1 мая, то выплаты начислят с месяца подачи заявления.

Тоже самое правило касается пенсионеров и людей с инвалидностью. Если успеть подать заявление до 1 мая 2026 года, то помощь будет начисляться с 1 января 2026 года.

Пропустили срок? Подавайте заявление и получайте выплаты с месяца подачи,

– говорится в тексте.

Важный факт: если раньше доход превышал установленный лимит, то теперь можно повторно подать документы на пересмотр выплат. В текущем году предельный доход составляет 10 380 гривен на одного человека.

К тому же срок выплат для поддержки наиболее уязвимых категорий переселенцев увеличили с 24 до 30 месяцев.

Напомним! Сейчас сумма выплат остается неизменной. Совершеннолетние лица могут рассчитывать на 2 тысячи гривен, а несовершеннолетние и люди с инвалидностью – на 3 тысячи гривен.

Также в Украине предусмотрена помощь для детей. Она введена в 2026 году, но на нее могут рассчитывать и те лица, которые родили детей в 2025 году.

Помощь по уходу за ребенком до 1 года составляет 7 000 гривен ежемесячно. Ее могут получить как родители детей, рожденных в 2026 году, так и те, что стали родителями в 2025 году.

Однако при условии, что по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился один год. Об этом сообщил Председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

Помощь назначается по обращению – со следующего дня после окончания отпуска в связи с беременностью и родами или выплаты пособия по беременности и родам до достижения ребенком годовалого возраста.

Стоит еще добавить, что права на эту выплату не имеют приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели и представители учреждений, которые выполняют функции опекунов или попечителей.

Обратите внимание! В случае назначения такой помощи по уходу за ребенком с инвалидностью ее размер возрастает до 10,5 тысяч гривен.

Что еще известно о социальных выплатах в Украине?

Кабмин уже установил размеры выплат к важному празднику – Дню Независимости. Об этом говорится в Постановлении от 13 мая. Как известно, некоторые украинцы смогут получить помощь, которая предоставляется один раз в год. Сумма составляет от 450 до 3 100 гривен – в зависимости от категории.

Также в текущем году увеличили пособие на погребение – впервые за много лет. Размер поддержки ранее составлял 4 100 гривен. В 2026 году сумму увеличили до 8 500 гривен. Но не все так просто: эти средства предусмотрены именно на погребение застрахованного лица или человека, который находился на его иждивении. В отношении других категорий лиц предусмотрены несколько иные условия оказания поддержки.

Кроме того, некоторые украинцы не получили выплату в размере 1 500 гривен от правительства. Но начальница главного управления ПФУ в Винницкой области Елены Корчак заверила: деньги должны поступить до 25 мая – вместе с пенсией или другой социальной выплатой. Однако отдельно обращаться в Пенсионный фонд для оформления помощи не нужно.