Какая помощь на погребение в 2026 году?

Однако в 2026 году выплату увеличили до 8 500 гривен, о чем указано в Постановлении от 06.02.2026 №6.

Установить размер пособия на погребение застрахованного лица или лица, которое находилось на его иждивении, – 8 500 гривен,

– говорится в тексте постановления.

Следует также напомнить, что помощь на погребение предоставляется в случае смерти застрахованного лица или членов семьи, которые находились на его иждивении.

Но выплата предусмотрена не только родственникам. Поддержка предоставляется застрахованному лицу, члену его семьи или другим юридическим или физическим лицам, которые осуществили погребение.

Лицо, которое обращается за помощью, подает следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

заявление о выплате пособия на погребение (оно заполняется во время приема);

выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти;

свидетельство о смерти;

реквизиты банковского счета.

Можно ли получить помощь, если человек не работал?

Если лицо стояло на учете в Центре занятости, то обращаться надо туда. Об этом пишет издание "На пенсии".

Выплата при таких обстоятельствах составляет 75% от минимальной зарплаты. А в 2026 году это 6 485 гривен.

Если человеку уже начислили пособие по безработице, но он не успел его получить – эти деньги тоже можно забрать,

– говорится в материале.

Обратите внимание! Если же человек вообще "нигде не числился" (то есть не работал, не состоял на учете и не получал пособие по безработице), то помочь может только местная власть. Однако перечень документов в разных регионах может отличаться.

Какая помощь на погребение пенсионера?

В случае смерти пенсионера помощь на погребение зависит от закона, согласно которому он получал пенсию. Для получения выплаты на погребение следует обратиться в Пенсионный фонд Украины, где умерший состоял на учете. Об этом говорится на сайте ПФУ.

Если пенсионер получал пенсию согласно ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", то помощь выплачивается в размере двухмесячной пенсии, которую получал пенсионер на момент смерти.

Если пенсия была предусмотрена согласно ЗУ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", то лицу, которая осуществила погребение, выплачивается пособие на погребение в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 16 640 гривен.

Важно! Независимо от закона, помощь не выплачивается, если человек находился на полном государственном содержании, и учреждение осуществило погребение с помощью бюджетных средств.

Важный факт: если пенсионер умер за пределами Украины, а законодательством этого государства не предусмотрено выдавать справку, то заявитель предоставляет свидетельство о смерти или другой документ, подтверждающий факт смерти, который выдан компетентным органом иностранного государства.

Следует еще добавить, что срок обращения за получением пособия на погребение пенсионера не ограничивается.

Что еще стоит знать о погребении в Украине?

В Украине предусмотрено бесплатное погребение умерших (погибших) лиц, которые имеют особые заслуги и особые трудовые заслуги перед Родиной, участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства и лиц с инвалидностью вследствие войны. Об этом отметили в Действии.

Виды ритуальных услуг, подлежащих возмещению, определены "Порядком проведения бесплатного погребения умерших (погибших) лиц, имеющих особые заслуги и особые трудовые заслуги перед Родиной, участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства и лиц с инвалидностью вследствие войны".

В то же время дополнительные ритуальные услуги оплачиваются исполнителем волеизъявления за собственные средства.

Стоимость ритуальных услуг, определенных для обеспечения бесплатного захоронения, не должна превышать средней цены, сложившейся в регионе,

– добавили в Дії.

Для получения помощи следует обратиться в исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов с такими документами:

заявление лица, которое осуществило погребение;

копия справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика заявителя;

копия свидетельства о смерти или копия справки о смерти;

документы, которые удостоверяют расходы на ритуальные услуги;

справка об открытии текущего счета в Уполномоченном банке.

Обратите внимание! На могиле умершего лица бесплатно сооружается надгробие по установленному Кабинетом Министров Украины образцу.

Что еще известно о помощи на погребение?

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко отмечала, что по помощи для гражданских пенсионеров действует четкое правило расчета. Оно заключается в том, что чем больше человек получал, тем больше будет помощь.

Как отметила эксперт, обратиться за этой помощью можно в любое время. В то же время заявитель может самостоятельно выбрать, где получить выплату на погребение пенсионера.

Украинцам также могут отказать в предоставлении помощи на погребение. Это возможно, если поданы не все необходимые документы в Пенсионный фонд или они не соответствуют требованиям законодательства.