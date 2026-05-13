Какие профессии дают право на досрочный выход на пенсию?

Все эти профессии назвали в Пенсионном фонде Украины.

Например, независимо от возраста (то есть еще до 60 лет) пенсия назначается:

артистам – при наличии стажа от 20 до 35 лет;

работникам авиации и летно-испытательного состава – при наличии выслуги у мужчин от 25 лет по состоянию на 1 апреля 2015 и до 26 лет 6 месяцев на 11 октября 2017, у женщин от 20 лет на 1 апреля 2015 и до 21 года 6 месяцев на 11 октября 2017;

работникам образования, здравоохранения и социального обеспечения при наличии стажа работы от 25 лет на 01 апреля 2015 и до 26 лет 6 месяцев на 11 октября 2017;

спортсменам – при наличии стажа не менее 25 лет, в частности пребывания в составе сборных команд Украины не менее 6 лет.

Пенсия по достижении возраста 50 – 55 лет мужчинами и 45 – 50 женщинами соответствующего общего стажа, в частности стажа работы по профессии или должности назначается:

диспетчерам, которые осуществляют управление воздушным движением;

инженерно-техническому составу гражданской авиации;

бортпроводникам;

работникам железнодорожного транспорта и метрополитена;

работникам, занятым на полевых и геологоразведочных работах;

механизаторам;

плавсоставу морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Такая пенсия называется пенсией за выслугу лет. Она назначается и выплачивается именно при увольнении человека с должности.

В частности выплата финансируется за счет Государственного бюджета Украины. Вся эта информация указана в статье 114 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В частности напомним, что получать пенсию по возрасту можно только в 60 лет. Для этого необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа.

Для выхода на отдых в 63 года – нужно не менее, чем 23 года страхового стажа. Об этом сообщали в ПФУ.

Важно! Пенсия в 65 лет возможна, если человек имеет не менее 15 лет стажа.

Что еще стоит знать украинцам о пенсии?

Эксперт Сергей Коробкин в комментарии для 24 Канала рассказал, что формула исчисления пенсии – это страховой стаж, который умножен на зарплату. Например, если у человека 30 лет стажа, то пенсия будет 30% от его зарплаты. Однако это очень упрощенное объяснение.

Но всегда самое сложное – это посчитать зарплату. Дело в том, что важно знать индивидуальный коэффициент зарплаты человека и среднюю зарплату по стране за три предыдущих года перед выходом на пенсию.

Сейчас важным является страховой стаж. Он зависит от уплаты ЕСВ. Эксперт Андрей Павловский объяснил, чем страховой стаж отличается от трудового. Трудовой – базируется на записях о работе в трудовых книжках, а страховой – на факте уплаты взносов.