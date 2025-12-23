Кто может оформить пенсию за выслугу лет?

Пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям граждан, чья работа приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Основным условием для назначения пенсии за выслугу лет является наличие специального стажа работы, наработанного в учреждениях и на должностях, которые дают право на назначение такой пенсии.

Это могут быть:

артисты;

медики;

работники образования;

военные;

работники прокуратуры;

полицейские;

работники авиации;

спортсмены и другие.

Некоторые из украинцев могут получать такую пенсию независимо от возраста. Зато другим пенсия за выслугу лет доступна после достижения возраста от 50 – 55 лет мужчинами и от 45 – 50 женщинами.

Основаниями для отказа в назначении пенсии за выслугу лет могут быть:

недостижение лицом установленного законодательством возраста;

отсутствие установленного законодательством стажа работы на должностях, дающих право на назначение пенсий за выслугу лет;

отсутствие документов, подтверждающих стаж работы на соответствующих должностях.

В случае устройства на работу по должности, которая дает право на пенсию за выслугу лет, выплата пенсии прекращается на весь период работы на этой должности.

Какую сумму получают на пенсии за выслугу лет?

Сумма пенсии за выслугу лет в Украине индивидуальная, зависит от профессии (военные, полицейские, учителя, врачи), продолжительности стажа и размера зарплаты:

Для военных, полицейских, прокуроров: от 50% до 70% от денежного обеспечения (оклада, надбавок), с повышением на 1-3% за каждый год стажа сверх минимального (20 – 25 лет).

от 50% до 70% от денежного обеспечения (оклада, надбавок), с повышением на 1-3% за каждый год стажа сверх минимального (20 – 25 лет). Для других категорий: рассчитывается по формуле ПФУ. Она учитывает индивидуальный коэффициент заработка учителя, продолжительность его стажа, а также среднюю заработную плату в стране за три предыдущих года перед выходом на пенсию.

Какие еще виды пенсий есть в Украине?